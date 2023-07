Sawan 2023: सावन के पहले सोमवार पर बढ़ाई गई शिव मंदिरों की सुरक्षा, CCTV कैमरे से हो रही निगरानी

Sawan 2023 श्रावण मास का प्रथम सोमवार आज है। श्रद्धालुओं ने आज भगवान शिव का व्रत रखा है। वहीं पहले सोमवार पर मंदिरों में भीड़ को लेकर महादेव झारखंडी मुक्तेश्वरनाथ व मोटेश्वर शिव मंदिर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुबह से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है।

सावन के पहले सोमवार पर बढ़ी सुरक्षा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रविवार को महादेव झारखंडी, पिपराइच के मोटे शिव मंदिर, राजघाट के मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था का अधिकारियों ने जायजा लिया। एसएसपी ने थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रमुख मंदिर के आस-पास सीसी कैमरे लगवाने के साथ ही वीडियोग्राफी भी कराएं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार होने के कारण शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने का अनुमान प्रशासन ने लगाया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिले के बेलीपार, बड़हलगंज, पिपराइच, सहजनवां, कैंपियरगंज, पीपीगंज, चौरीचौरा थाना क्षेत्र में स्थित शिव मंदिरों पर दारोगा के साथ ही सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन मंदिरों में लगी 10 दारोगा की ड्यूटी 10 दारोगा की ड्यूटी कैंट के महादेव झारखंडी, राजघाट के मुक्तेश्वरनाथ, तिवारीपुर के बसियाडीह और गोरखनाथ मंदिर में लगी है। सुरक्षा के लिहाज से सभी मंदिरों पर सीसी कैमरे लगाए गए हैं। व्यवस्था की निगरानी सीओ करेगे। सुबह से लेकर शाम तक थानेदार अपने क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर पर मौजूद रहेगे। उचक्कों से निपटने के लिए सादे लिबास में पुरुष और महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगी है। एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा में पांच जुलाई से ही पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लग रही है।पहले सोमवार पर हर जगह सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है।

