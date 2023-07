संजय निषाद ने कहा जनता सब देख व समझ चुकी है। 2024 में मोदी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। वे सोमवार को नगर के बेलवा चुंगी गुरुकुल में पत्रकार वार्ता कर रहे थे।शाम छह बजे पडरौना पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा गठबंधन (एनडीए) सेवा के लिए बना है इसलिए 25 वर्षों से जुटा हुआ है।

विपक्षी दलों के गठबंधन पर संजय निषाद का तंज; कहा- चुनाव देखकर केवल हाथ मिलाया है- दिल कभी नहीं मिलेगा

