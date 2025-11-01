Language
    सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी 2025 में बोले सीएम योगी, 'तकनीक से सशक्त होगा युवा भारत'

    By Arun MunnaEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    गोरखपुर में सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी 2025 में सीएम योगी ने कहा कि भारत डिजिटल शक्ति बन रहा है। सैमसंग जैसे कार्यक्रम युवाओं को तकनीक से जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास का आधार है। सैमसंग देशभर में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा, जिसमें से कई उत्तर प्रदेश से होंगे। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया ने युवाओं को नई पहचान दी है। सीएम ने युवाओं को इंटर्नशिप योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया।

    सैमसंग इनोवेशन कैंपस प्रोग्राम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर बाबा गंभीरनाथप्रेक्षागृह में शनिवार को आयोजित सैमसंगइनोवेशनकैंपससेरेमनी– 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत आज विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है, बल्कि डिजिटल और तकनीकी शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि सैमसंगइनोवेशनकैंपस जैसे कार्यक्रम युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें रोजगार, नवाचार और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं के कौशल विकास और तकनीकी उन्नति का आधार है। उन्होंने बताया कि सैमसंग ने अपने सीएसआरफंड के माध्यम से देशभर के दस हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से पांच हजार उत्तर प्रदेश के हैं और दो हजार युवा केवल गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्र से हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले ग्यारह वर्षों में केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और सतत प्रयासों का परिणाम है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों ने देश के युवाओं को नई पहचान दी है।

    उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलाजीज के सहयोग से राज्य के 150 से अधिक आइटीआइ संस्थानों को उभरती तकनीक (इमर्जिंगटेक्नोलाजी) से जोड़ने की पहल की है। इससे युवाओं को व्यावहारिक शिक्षा एवं औद्योगिक अनुभव प्राप्त होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सफलता समस्या पर नहीं, समाधान पर चर्चा करने से मिलती है। यदि युवा समाधान की राह चुनेंगे, तो समाज और देश दोनों प्रगति करेंगे। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण, यातायात नियमों एवं नागरिक जिम्मेदारियों का उदाहरण देते हुए युवाओं से जागरूक नागरिक बनने का आह्वान किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे युवा राज्य है, जहाँ 56 से 60 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग की है। यह युवा वर्ग प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

    उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है, ताकि वे डिजिटल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान से सशक्त बन सकें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता देश है। उन्होंने बताया कि देश में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उनमें 55 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में निर्मित होते हैं। इलेक्ट्रानिक उत्पादों के निर्माण में भी राज्य का योगदान 60 प्रतिशत तक पहुँच चुका है।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप एवं मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना से जुड़ने का आह्वान किया, ताकि उन्हें उद्योगों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर मिल सके।

     मुख्यमंत्री ने सैमसंग इनोवेशन कैंपस को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में तकनीकी सशक्तिकरण का मंच प्रदान करेगी। आने वाला भविष्य युवाओं का है, और यही नवाचार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा। इस दौरान सांसद रवि किशन विधायक गण सहित कंपनी के अधिकारी और बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उपस्थित रहे।