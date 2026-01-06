Language
    3 गुना मुनाफे का झांसा देकर 40 लाख रुपये की ठगी, सहारा यूनिवर्सल का फर्जी एजेंट बनकर बिहार के जालसाजों ने दिया धोखा

    By Jitendra Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:47 AM (IST)

    गोरखपुर में सहारा यूनिवर्सल के फर्जी एजेंट बनकर एक व्यक्ति से 40 लाख रुपये की ठगी की गई। बिहार के उमेश सिंह को तीन साल में तीन गुना मुनाफे का झांसा दि ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण गोरखपुर। बिहार के युवक को तीन वर्ष में तीन गुना मुनाफे का झांसा देकर जालसाजों ने 40 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपितों ने सहारा यूनिवर्सल मल्टी पर्पज सोसाइटी लिमिटेड का एजेंट बनकर रुपये लिए थे। एसएसपी के निर्देश पर शाहपुर थाना पुलिस ने सोमवार को चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बिहार के सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के डुमरहर बुजुर्ग गांव निवासी उमेश सिंह वर्तमान में एम्स थाना क्षेत्र के कूड़ाघाट में रहते हैं। उन्होंने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया बताया था कि उनके बड़े पिता बंगाल पुलिस में कार्यरत थे। उनका वेतन और पेंशन की धनराशि पोस्ट ऑफिस में जमा थी।

    संतान न होने के कारण उन्होंने अपनी संपत्ति उन्हें दे दी थी। उमेश ने बताया कि गांव का भोला राय खुद को सहारा यूनिवर्सल कंपनी का एजेंट बताता था। उसने दावा किया कि कंपनी में निवेश करने पर तीन वर्ष में धनराशि तीन गुना हो जाती है। उसके झांसे में आकर उसने वर्ष 2005 से 2017 के बीच अलग-अलग किश्तों में करीब 40 लाख रुपये जमा किए।

    इसके एवज में आरोपित ने सहारा यूनिवर्सल के नाम से फर्जी बांड पेपर दिया था। समय पूरा होने पर जब बिहार के गुठनी स्थित सहारा यूनिवर्सल कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि भोला राय नाम का कोई व्यक्ति न तो एजेंट है और न ही उसके नाम से कोई निवेश दर्ज है।

    जांच में सभी बांड फर्जी पाए गए। इसके बाद उसने आरोपित से मिलने गांव पहुंचा, लेकिन वह वहां से गोरखपुर आकर रहने लगा था। काफी तलाश के बाद पता चला कि आरोपित भोला शाहपुर थाना क्षेत्र के हड़हवा फाटक के पास किराए के मकान में रहता है।

    इसके बाद वह परिवार के साथ उसके मकान पर पहुंचा तो आरोपित गाली-गलौच करते हुए धमकी देकर भगा दिया। शाहपुर थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर भोला राय, सुख सागर राय, ज्ञान दीपक राय और मीरा देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

