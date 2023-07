Gorakhpur Accident News: वाराणसी फोरलेन पर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 12 यात्री घायल

हादसा उस समय हुआ जब गोरखपुर से आजमगढ़ जा रही रोडवेज बस महोबा के पास पहुंची थी कि बड़हलगंज की तरफ से आ रहा ट्रक ओवरटेक करते समय बस से भिड़ गया। मौके पर यात्रियों में चीख- पुकार मच गई। घटना के बाद हाइवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही एक घंटे बाद जाम खुलवाया।

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त ट्रक व बस। - जागरण

Your browser does not support the audio element.

बेलीपार, जागरण संवाददाता। वाराणसी फोरलेन पर रविवार को महोब गांव के पास रोडवेज और ट्रक में टक्कर हो गई। इससे बस में सवार करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गये। टक्कर तेज होने से बस 20 मीटर पीछे की तरफ चली गयी। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में बेलीपार पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद हाइवे पर लगे लंबे जाम को पुलिस ने एक घंटे बाद बंद पड़े लेन से मिट्टी हटवाकर आवागमन चालू कराया। पुलिस के अनुसार सभी घायल यात्री सुरक्षित हैं। बस चालक अनूप सिंह को चोंटे आई है। वह आजमगढ़ का ही रहने वाला है और आजमगढ़ डीपों की बस लेकर जा रहा था। यह है मामला एनएचएआई ने वाराणसी फोरलेन पर बेलीपार के पास मिट्टी डालकर एक लेन बंद किया हुआ है। एक लेन से वाहनों के आने-जाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। बीते एक माह के अंदर तीसरी बार रोडवेज और ट्रक की टक्कर में यात्री घायल हुए हैं। रविवार को भी दोपहर तीन बजे गोरखपुर से आजमगढ़ जा रही रोडवेज बस महोबा के पास पहुंची थी कि बड़हलगंज की तरफ से आ रहा ट्रक ओवरटेक करते समय बस से भिड़ गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बस उछलकर 20 मीटर पीछे की तरफ चला गया। बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। घटना के दौरान बस के पीछे चल रहा बाइक सवार भतेहडी का महेश यादव भी घायल हो गया। वह बच्चे और एक महिला को बैठाकर जा रहा था। बस और ट्रक की टक्कर के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस में बैठी करीब 12 यात्रियों को उतारकर अस्पताल भिजवाया। रोडवेज के परिचालक लालजी प्रसाद ने बताया कि बस में 12 यात्री बैठे थे। एसपी दक्षिणी ने बताया कि यात्रियों को हल्की-फुल्की चोटें आईं हैं। सभी को सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी में बैठे चिकित्सकों का कहना है कि उनके पास कोई घायल यात्री नहीं आया है।

Edited By: Pragati Chand