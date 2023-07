Rain In Gorakhpur: बारिश से बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर, शुरू हुई निगरानी; स्वास्थ्य केंद्रों को भी किया सतर्क

गोरखपुर में लगातार दिन दिन से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में नदी किनारे के गांवों में मुनादी कराकर लोगों को नदी में नहाने से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया गया है। डीएम ने तटबंधों की निगरानी बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों को भी सतर्क किया।

बारिश से बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। (फाइल फोटो)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। तीन दिन से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। बाढ़ खंड के साथ ही जिला आपदा प्रबंधन ने भी नदियों के जलस्तर की निगरानी शुरू कर दी है। राप्ती एवं रोहिन नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पहाड़ पर एवं राप्ती की सहायक नदियों के क्षेत्र में भारी वर्षा दर्ज किए जाने के कारण अगले कुछ दिनों में इस नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी की ओर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि पानी बढ़ने पर नदियों का बहाव तेज होता है। ऐसे में नहाने या जलक्रीड़ा करने जाने में खतरा हो सकता है। राप्ती के साथ ही सरयू नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। सरयू नदी भी गोरखपुर में बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। ऐसे में जिलाधिकारी की ओर से सतर्कता बरतने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी बढ़ाने को कहा है। रेन कट, रैट होल को चिह्नित कर उसकी मरम्मत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को न बैठाने का निर्देश दिया है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि नदी किनारे के गांवों में लोगों को बाढ़ सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में जल निकासी की करें व्यवस्था जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्षा को देखते हुए शहरी क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था करें। मोहल्लों में एवं सड़कों पर पानी नहीं लगना चाहिए। जर्जर भवनों को चिह्नित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने वर्षा को देखते हुए जर्जर भवनों को चिह्नित करने का निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्माण चिह्नित कर सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए।

