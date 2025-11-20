प्रभात कुमार पाठक, गोरखपुर। बात जुलाई, 2023 की है। गोरखपुर के व्यापारी आनंद रूंगटा कुछ सामान खरीद रहे थे। अचानक चक्कर आने पर वहां के स्टाफ से बैठने के लिए स्टूल मांगा तो कर्मचारियों ने असमर्थता जताते हुए बताया कि हमें न तो बैठने की अनुमति है और न ही व्यवस्था। फर्श पर बैठने को मजबूर हुए आनंद वहां से जब उठे तो कर्मचारियों को बैठने का अधिकार दिलाने की मुहिम छेड़ दी।

मालूम चला कि केरल और तमिलनाडु में कार्यस्थल पर राइट टू सिट लागू है। 17 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने कार्यस्थल पर खड़े होकर काम करने की व्यवस्था को मानवाधिकारों और मूल अधिकारों के विपरीत बताकर इसमें बदलाव की मांग की। योगी सरकार की कैबिनेट ने बीते दिनों खड़े होकर काम करने वालों को बैठने का अधिकार दिया तो आनंद रूंगटा की पहल भी विमर्श का विषय बन गई।

आनंद रुंगटा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने से पहले कुछ कर्मचारियों से बात भी की। एक प्रतिष्ठित शोरूम में काम करने वाले राकेश यादव ने बताया कि पूरे-पूरे दिन खड़े रहकर काम करने से शाम तक पैरों में सूजन व कमर में तेज दर्द हो जाता है। एक अन्य कर्मचारी गोपाल चौधरी ने बताया कि लगातार नौ से 10 घंटे खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन, नौकरी न करें तो परिवार कैसे पालेंगे।

ऐसे कई कर्मचारियों की पीड़ा को आनंद ने न केवल महसूस किया, बल्कि इसे आवाज भी दी। अपने पत्र में उन्होंने बताया कि पूरे समय खड़े होकर काम करने की विवशता न केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि मानसिक थकान और तनाव भी बढ़ाती है। संविधान के अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए राइट टू सिट को राज्य के दायित्व से जोड़ा। अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने केरल और तमिलनाडु का उदाहरण भी दिया था। राइट टू सिट लागू कराने का श्रेय लेने से मना करते हुए आनंद बताते हैं कि सरकार ने कर्मचारियों की पीड़ा महसूस की यही महत्वपूर्ण है। इसके लिए किसने, कितने और क्या प्रयास किए यह अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

इधर, योगी सरकार ने व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार करने से पहले इसका व्यापक अध्ययन कराया। यूपी श्रम विभाग के 2023–24 के राज्य स्तरीय सर्वे में पांच हजार से अधिक दुकानों में स्थिति का आकलन किया गया। पाया गया कि 70 प्रतिशत महिलाएं लंबे समय तक खड़े रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं की शिकार हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की उस वूमन ऐट वर्क रिपोर्ट का भी अध्ययन हुआ जिसमें दर्ज है कि एशिया के खुदरा क्षेत्र में 40 प्रतिशत महिलाएं वैरिकोज वेंस से प्रभावित हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अध्ययन और आंकड़ों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया। इन अध्ययनों को आधार बनाकर सरकार ने लखनऊ और कानपुर में छह महीने का पायलट प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें बैठने की सुविधा लागू करने के बाद उत्पादकता में औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह प्रमाणित हुआ कि स्वस्थ कर्मचारी अधिक सहज, अधिक एकाग्र और ग्राहकों के साथ अधिक विनम्र व्यवहार करते हैं। वहीं व्यापारियों पर इसका आर्थिक भार नगण्य पाया गया, क्योंकि प्रमुख आवश्यकता केवल पर्याप्त कुर्सियां उपलब्ध कराना था।

क्या है 'राइट टू सिट' उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में 'राइट टू सिट' से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से दुकानों, प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक स्थानों पर काम करने वाली महिलाओं (और कुछ मामलों में अन्य कर्मचारियों) के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह लंबे समय तक खड़े रहने से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं (जैसे वैरिकोज वेन्स, जोड़ों का दर्द, थकान आदि) को रोकने पर केंद्रित है।

कैबिनेट में राइट-टू-सिट को लेकर हुए प्रविधान -कर्मचारियों को शोरूम व दुकान में बैठने की व्यवस्था अनिवार्य करनी होगी

-स्टूल, कुर्सी या बेंच जैसी सुविधाएं होंगी शामिल

-कर्मचारियों के लिए हर आधे घंटे में दो से पांच मिनट आराम का समय अनिवार्य

-केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से हैं ऐसे कानूनी प्रविधान

उल्लंघन पर निर्धारित कार्रवाई पहली बार उल्लंघन पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार यह 10 हजार हो जाएगा। बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने का प्रविधान। इसके अलावा, श्रम विभाग द्वारा जांच के बाद आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। कर्मचारी हेल्पलाइन या आनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगे, और जांच 15 दिनों के अंदर पूरी होनी होगी। सभी कार्रवाइयां श्रम विभाग द्वारा लागू की जाएंगी, ताकि नियोक्ता नियमों का पालन सुनिश्चित करें।