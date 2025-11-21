दो करोड़ का मकान दिखाकर व्यापारी से ठगी, रुपये मांगने पर तानी बंदूक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लखनऊ के कारोबारी से दो करोड़ रुपये लेकर नकली दस्तावेजों के आधार पर मकान बेचने का झांसा देने और रुपये मांगने पर बंदूक तानकर धमकाने का मामला सामने आया है। कैंट थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली में रहने वाले भरत भारद्वाज, उसके पिता संतोष शर्मा व उनके तीन चार अज्ञात साथियों पर मुकदमा दर्ज किया है।

लखनऊ के गोमतीनगर,पटेलपुरम में रहने वाले हिरण्यगर्भ द्विवेदी ने कैंट पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि वह हाइसेन मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं।वर्ष 2020 में कंपनी विस्तार के दौरान वह नया कार्यालय खोलने के लिए जमीन तलाश रहे थे।इसी दौरान दिल्ली के भरत भारद्वाज ने उन्हें गोमतीनगर के वी-6/42, विनीत खंड स्थित दो मंजिला मकान को दो करोड़ रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया।

उसने दावा किया कि मकान उसके पिता संतोष शर्मा ने एनसीएलटी से नीलामी में खरीदा है और पूरे दस्तावेज़ भी दिखाए।द्विवेदी ने भरोसा कर 1.38 लाख रुपये आरटीजीएस, 20 लाख रुपये नोएडा स्थित दीवान एंड संस के माध्यम से, पांच लाख नकद तथा अन्य किश्तों में 36.89 लाख रुपये देकर कुल दो करोड़ रुपये भरत को दे दिए।