रवि किशन को मिली धमकी के मामले में आया नया मोड़, पुलिस को इस जगह मिली आरोपी को लोकेशन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में अब नया मामला सामने आया है। धमकी देने वाले का मोबाइल फोन लोकेशन पंजाब के जालंधर जिले में मिला है। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने शनिवार को बताया कि धमकी की सूचना मिलते ही भोजपुर पुलिस ने तथ्यात्मक पुष्टि के लिए गोरखपुर पुलिस से संपर्क किया। जांच चल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तलाश में पुलिस हुई रवाना मुकदमा दर्ज होने के बाद गोरखपुर पुलिस की एक टीम जालंधर रवाना हुई है। पुलिस ने सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी है। तारामंडल में स्थित उनके आवास के आसपास पुलिस की टीम गश्त कर रही है। फोन पर धमकी देने वाला अजय यादव भोजपुर (बिहार) जिले के जवनिया गांव का रहने वाला है। भोजपुर पुलिस की जांच में पता चला कि वह जालंधर में काम करता है।