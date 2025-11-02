Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रवि किशन को मिली धमकी के मामले में आया नया मोड़, पुलिस को इस जगह मिली आरोपी को लोकेशन

    By Satish Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    अभिनेता रवि किशन को मिली धमकी के मामले में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस को आरोपी की लोकेशन का पता चला है और टीम को उस क्षेत्र में रवाना कर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और धमकी के पीछे के कारणों का पता चल सकेगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में अब नया मामला सामने आया है। धमकी देने वाले का मोबाइल फोन लोकेशन पंजाब के जालंधर जिले में मिला है। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने शनिवार को बताया कि धमकी की सूचना मिलते ही भोजपुर पुलिस ने तथ्यात्मक पुष्टि के लिए गोरखपुर पुलिस से संपर्क किया। जांच चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तलाश में पुलिस हुई रवाना

    मुकदमा दर्ज होने के बाद गोरखपुर पुलिस की एक टीम जालंधर रवाना हुई है। पुलिस ने सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी है। तारामंडल में स्थित उनके आवास के आसपास पुलिस की टीम गश्त कर रही है। फोन पर धमकी देने वाला अजय यादव भोजपुर (बिहार) जिले के जवनिया गांव का रहने वाला है। भोजपुर पुलिस की जांच में पता चला कि वह जालंधर में काम करता है।

    आरोपित ने दो दिन पहले सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर कहा था कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। जब सचिव ने आपत्ति जताई तो उसने भद्दी भाषा में गालियां दीं और यह भी कहा कि, हर गतिविधि पर नजर है। सांसद चार दिन बाद बिहार आने वाले हैं इसकी जानकारी है। साइबर थाना पुलिस की टीम सिम कार्ड और डिवाइस की पहचान करने में जुटी है।