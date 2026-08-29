'2017 का खौफनाक दौर भूली नहीं है जनता, नहीं चाहती गुंडा-माफिया राज की वापसी'; रवि किशन का सपा पर निशाना

जागरण संवददाता, गोरखपुर। सांसद रवि किशन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा गुंडा और माफिया राज नहीं चाहती। 2017 से पहले प्रदेश में हत्या, अपहरण और जमीनों पर कब्जे का माहौल था। जनता उस दौर को देख चुकी है और अब उसे वापस नहीं आने देगी।

शनिवार को कल्याण मंडपम के लोकार्पण समारोह में सांसद ने कहा कि गरीब परिवार के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ी चिंता होती है। बड़े मैरिज हॉल का खर्च उठाना उसके लिए मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों की इस पीड़ा को समझा और कल्याण मंडपम की परिकल्पना की। यहां 11 से 25 हजार रुपये में शादी सहित अन्य सामाजिक आयोजन किए जा सकेंगे। रवि किशन ने कहा कि योगी सरकार में सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि और बेटियों की शादी के लिए सहायता जैसी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है।