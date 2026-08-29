Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'2017 का खौफनाक दौर भूली नहीं है जनता, नहीं चाहती गुंडा-माफिया राज की वापसी'; रवि किशन का सपा पर निशाना

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 06:52 PM (IST)

सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा और माफिया राज ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. रवि किशन ने अखिलेश यादव पर गुंडा-माफिया राज का आरोप लगाया।

  2. योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, कल्याण मंडपम का जिक्र किया।

  3. आगामी चुनाव में भाजपा की जीत और योगी के तीसरी बार CM बनने का दावा।

जागरण संवददाता, गोरखपुर। सांसद रवि किशन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा गुंडा और माफिया राज नहीं चाहती। 2017 से पहले प्रदेश में हत्या, अपहरण और जमीनों पर कब्जे का माहौल था। जनता उस दौर को देख चुकी है और अब उसे वापस नहीं आने देगी।

शनिवार को कल्याण मंडपम के लोकार्पण समारोह में सांसद ने कहा कि गरीब परिवार के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ी चिंता होती है। बड़े मैरिज हॉल का खर्च उठाना उसके लिए मुश्किल होता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों की इस पीड़ा को समझा और कल्याण मंडपम की परिकल्पना की। यहां 11 से 25 हजार रुपये में शादी सहित अन्य सामाजिक आयोजन किए जा सकेंगे।

रवि किशन ने कहा कि योगी सरकार में सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि और बेटियों की शादी के लिए सहायता जैसी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है।

उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जनता पूछ रही है कि उसे फिर गुंडे-माफिया चाहिए या सुरक्षित माहौल। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार प्रदेश की कमान संभालेंगे।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर के गुलरिहा में बनेगा हाईटेक पार्क, लोगों को मिलेंगी कई अत्याधुनिक सुविधाएं