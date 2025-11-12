मायके की जगह ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाएं नाम, आपूर्ति विभाग ने शुरू किया सर्वे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ससुराल जा चुकी महिलाओं का नाम मायके के राशनकार्ड से हटाने का अभियान शुरू हो गया है। आपूर्ति विभाग ने सर्वे कर 1289 महिलाओं का नाम मायके की सूची से काटकर ससुराल की सूची में जुड़वा दिया है। इसके साथ ही सभी को जागरूक भी करना शुरू किया है।

जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शादी के बाद जो महिलाएं ससुराल चली गई हैं वह राशनकार्ड में नाम ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन कर दें। प्राथमिकता के आधार पर नाम ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे महिलाएं अपने ससुराल के राशनकार्ड पर निर्धारित मात्रा में राशन पा सकेंगी। कहा कि महिलाओं का नाम ससुराल के राशनकार्ड में ट्रांसफर करने में गोरखपुर जिला नंबर वन है।

शादी के बाद महिलाएं ससुराल चली जाती हैं लेकिन उनका नाम मायके के राशनकार्ड की सूची में ही रहता है। जब ससुराल के लोग नाम जुड़वाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपूर्ति विभाग ने पहल की है।



25 नवंबर तक मिलेगा राशन

डीएम दीपक मीणा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अक्टूबर का राशन कोटे की दुकानों से 25 नवंबर तक वितरित कराने के निर्देश दिए हैं। आठ नवंबर से राशन वितरण शुरू हो गया है। कहा कि अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल निश्शुल्क दिया जाता है। पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं व तीन किलोग्राम चावल निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।