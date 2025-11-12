गोरखपुर में रामगढ़ताल क्षेत्र का पहला पुल मार्च 2026 में तैयार हो जाएगा , 14.32 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल क्षेत्र में यातायात और पर्यटन दोनों को नया आयाम देने के लिए वाटर बॉडी पर अत्याधुनिक डबल लेन ब्रिज का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि तय समय से दस माह पहले ही यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी 2027 में ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य है लेकिन, मार्च 2026 में ही बनकर तैयार हो जाएगा। 18 अगस्त 2025 को निर्माण कार्य शुरू हुआ था। करीब दो माह के भीतर ही मौके पर वाटर बाडी में मिट्टी भरने के साथ ही छह से अधिक पिलर का काम सतह से करीब 6-7 फिट ऊपर पहुंच गया है।

प्राधिकरण का कहना है कि इस ब्रिज पर लोगों को स्काई वाक जैसा अनुभव मिलेगा। इसके निर्माण से नौकायन मार्ग से देवरिया बाईपास फोरलेन तक वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिल जाएगी जिससे तारामंडल क्षेत्र की बड़ी आबादी को जाम से तो राहत मिलेगी ही, समय भी बचेगा। उन्होंने बताया कि मौके पर निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है।



इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 112 मीटर लंबा डबल लेन ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए शासन को पहले 15.57 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन, स्वीकृत 14.32 करोड़ रुपये ही हुए। पहली किस्त के रूप में 7.78 करोड़ रुपये पहले ही अवमुक्त किए जा चुके हैं।

दो हिस्सों में बंटा तारामंडल क्षेत्र होगा एक योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के पीछे स्थित कारपोरेट पार्क से लेकर सर्किट हाउस के बराबर तक आने वाली सड़क पर इस पुल का निर्माण होगा, जिससे वसुंधरा एन्क्लेव कालोनी, देवरिया बाईपास रोड, और आसपास के क्षेत्रों को नया वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा। साथ ही, तारामंडल क्षेत्र के दो भाग आपस में जुड़ जाएंगे।