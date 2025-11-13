Language
    यूपी के आसमान में फिर उड़ते दिखेंगे ड्रोन, अब क्या नया होने वाला है?

    By Arun Chand Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:54 AM (IST)

    गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रामगढ़ताल की सफाई के लिए फ्लोटिंग बूम लगाए हैं और ड्रोन से निगरानी शुरू की है। पैडलेगंज और आरकेबीके क्षेत्र में नियमित सफाई हो रही है। ताल में गिरने वाले नालों पर जाली लगाई गई है। प्राधिकरण दो करोड़ रुपये की योजना से प्राकृतिक विधि से नालों का पानी साफ करेगा।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रामगढ़ताल की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पैडलेगंज और आरकेबीके क्षेत्र में नियमित सफाई सुनिश्चित कराने के साथ ही प्लास्टिक, मलबा और अन्य कचरे को पानी में फैलने से रोकने के लिए फ्लोटिंग बूम और बूम बैरियर लगाया है। इस क्षेत्र में कचरा फैले होने से ताल की खूबसूरती प्रभावित हो रही थी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्थायी निस्तारण के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में ये कवायद शुरू हुई है।

    प्राधिकरण का कहना है कि 15 अक्टूबर 2025 से दैनिक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ताल किनारे जमा प्लास्टिक और मलबा हटाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। साथ ही, ताल में गिरने वाले नालों पर स्टेनलेस स्टील की जाली लगाई गई है, ताकि प्लास्टिक और मलबा पानी में ना जा सके।

    ताल क्षेत्र के सुंदरीकरण के लिए स्टोन पिचिंग, ग्रिल, फुटपाथ और रिंग रोड का विकास कार्य भी शुरू किया गया है। वहीं, नौका विहार रोड पर ठेला-खोंमचा लगाने वाले वेंडरों को हटाने के लिए जीडीए का प्रवर्तन दल निरंतर अभियान चला रहा है और आवश्यकतानुसार ठेलों को जब्त भी किया जा रहा है।

    पैडलेगंज रिंग रोड के पास फैल रहे कचरे की तरफ दैनिक जागरण ने भी खबरों के माध्यम से प्राधिकरण का ध्यान आकृष्ट कराया था। प्राधिकरण इस क्षेत्र में आ रहे शहर के बड़े नालों का पानी साफ करने के लिए करीब दो करोड़ रुपये की योजना भी बना रहा है जिसके माध्यम से प्राकृतिक विधि से नालों का गंदा पानी साफ किया जाएगा। साथ ही इस क्षेत्र की ड्रेजिंग भी कराई जाएगी।