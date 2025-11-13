यूपी के आसमान में फिर उड़ते दिखेंगे ड्रोन, अब क्या नया होने वाला है?

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रामगढ़ताल की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पैडलेगंज और आरकेबीके क्षेत्र में नियमित सफाई सुनिश्चित कराने के साथ ही प्लास्टिक, मलबा और अन्य कचरे को पानी में फैलने से रोकने के लिए फ्लोटिंग बूम और बूम बैरियर लगाया है। इस क्षेत्र में कचरा फैले होने से ताल की खूबसूरती प्रभावित हो रही थी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्थायी निस्तारण के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में ये कवायद शुरू हुई है।



प्राधिकरण का कहना है कि 15 अक्टूबर 2025 से दैनिक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ताल किनारे जमा प्लास्टिक और मलबा हटाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। साथ ही, ताल में गिरने वाले नालों पर स्टेनलेस स्टील की जाली लगाई गई है, ताकि प्लास्टिक और मलबा पानी में ना जा सके।