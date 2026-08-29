CAG रिपोर्ट के बाद जागा रेलवे बोर्ड, स्टेशनों पर यात्रियों को साफ पानी पिलाने के लिए बनाया 'एक्शन प्लान'

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन की टोटियों से अब साफ पानी आएगा। रेलवे, अपने यात्रियों को स्वच्छ पानी पिलाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट आने के बाद रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर यात्रियों व कालोनियों में रेलकर्मियों को साफ पानी पिलाने के लिए 'एक्शन प्लान' तैयार किया है। प्लान के तहत भारतीय रेलवे स्तर पर 15 दिन का सघन अभियान चलाया जाएगा।

विशेष अभियान के दौरान पानी के स्रोत, ट्रीटमेंट एवं फिल्ट्रेशन प्लांट, भूमिगत और ऊपरी टैंक, बूथ, नल तथा पानी निकालने वाले अन्य स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। अभियान के दौरान स्टेशन, कार्यस्थल और संबंधित क्षेत्र के हिसाब से पेयजल व्यवस्था की कमियों को दर्ज किया जाएगा। कमी दूर करने के लिए की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का पूरा विवरण तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बोर्ड इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा करेगा। जोनल रेलवे से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी।

कैग रिपोर्ट में स्टेशनों पर पेय जल को लेकर मिली अनियमितता को रेलवे बोर्ड ने गंभीरता से लिया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने माना है कि साफ और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल लागू होने चाहिए। पूरे सिस्टम के सही रखरखाव की जरूरत है, जिसके बाद सोर्स पर पानी की क्वालिटी की टेस्टिंग के साथ-साथ लगातार इंस्पेक्शन भी अनिवार्य है। एक्शन प्लान को लागू करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष ने 27 अगस्त को पत्र लिखकर सभी जोनल रेलवे और संबंधित उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी ज़ोनल रेलवे को सलाह दी है कि वे एक बार में जरूरी कदम उठाएं और साथ ही बताए गए उपायों को नियमित तौर पर लागू करें, ताकि सुधार सिस्टमेटिक और लगातार हो। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि रेलवे स्टेशनों, कार्यस्थलों और कालोनियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना कई विभागों की जिम्मेदारी है।

इंजीनियरिंग विभाग पानी की आपूर्ति व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग पानी की गुणवत्ता की जांच और इलेक्ट्रिकल विभाग वाटर कूलरों के रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगा। स्वास्थ्य विभाग को स्रोत, ट्रीटमेंट के बाद आउटलेट, वाटर कूलर, वेंडिंग मशीन और चयनित नलों से पानी के नमूने लेकर भौतिक, रासायनिक और बैक्टीरियोलाजिकल मानकों की जांच सुनिश्चित करनी होगी। हेल्थ इंस्पेक्टरों को रोजाना अवशिष्ट क्लोरीन की निगरानी करने के निर्देश हैं।

हैंडपंप और बोरवेल से मिलने वाले पानी की भी जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह किसी प्रकार के प्रदूषण से प्रभावित न हो। टैंकों को बदलने या नए टैंक लगाने से संबंधित 551 कार्य पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।

यात्रियों को साफ पानी पिलाने में 11वें पायदान पर एनईआर भारतीय रेलवे स्तर पर जारी कैग 2026 की रिपोर्ट में 16 जोन में पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) 11वें पायदान पर है। पेयजल की जांच में एनईआर ने 42.79 का स्कोर प्राप्त किया है, जो तय मानक के हिसाब से संतोषजनक नहीं है।