Railway Group D Recruitment 2026: रेल में 30 हजार पदों पर नौकरी की बहार, पूर्वोत्तर रेलवे ने शुरू की ग्रुप डी भर्ती की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Railway Recruitment 2026: रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे (North Eastern Railway Recruitment) प्रशासन ने लेवल- वन (ग्रुप डी- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) (Railway Group D Recruitment 2026) भर्ती प्रक्रिया की तैयारी आरंभ कर दी है। वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (मुख्यालय-गोरखपुर) गोपाल प्रसाद ने पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल समेत सभी उत्पादन इकाइयों को पत्र लिखकर खाली पदों का इंडेंट (मांग पत्र) मांगा है।

उन्होंने 14 अगस्त 2026 तक लेवल-वन के खाली पद और 31 दिसंबर 2027 तक के होने वाले रिक्त पदों की संख्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के इंडेंट मैनेजमेंट माड्यूल पर आनलाइन भेजने को कहा है, ताकि पूर्वोत्तर रेलवे का समग्र इंडेंट 20 अगस्त तक रेलवे बोर्ड को उपलब्ध कराया जा सके।

दरअसल, रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए लेवल-वन श्रेणियों (रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026) में रिक्त पदों का आकलन करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे समेत देश के सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों में खाली पदों का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा देश भर में लगभग 30 हजार (30,000 Group D Posts) पदों पर नई भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन सितंबर और अक्टूबर में जारी हो जाएगा।

दिसंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाने की उम्मीद है। सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे एचआरएमएस के इंडेंट मैनेजमेंट माड्यूल के माध्यम से 31 दिसंबर 2027 तक होने वाली संभावित रिक्तियों का सटीक आकलन करें। मंडल और यूनिट स्तर पर 14 अगस्त के बीच खाली पदों का डाटा फीड किया जाएगा, जबकि जोनल मुख्यालय स्तर पर 10 से 20 अगस्त 2026 तक इन आंकड़ों की समीक्षा और अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।