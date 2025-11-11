Railway Panel Hospitals: गोरखपुर के नौ समेत देश के 16 निजी हॉस्पिटल रेलवे के पैनल में शामिल, यहां देखें पूरी सूची

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलकर्मियों व उनके स्वजन के लिए राहत भरी खबर है। गंभीर बीमारी होने पर उनका समय से समुचित इलाज हो सकेगा। रेलवे प्रशासन की पहल पर ललित नारायण मिश्र केंद्रीय रेलवे अस्पताल (एलएनएम) गोरखपुर के पैनल में गोरखपुर के नौ और लखनऊ, दिल्ली व दिल्ली एनसीआर के सात समेत देश के कुल 16 निजी हास्पिटल शामिल हो गए हैं। जिसमें गुड़गांव स्थित मेदांता द मेडिसिटी सहित गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार, आनंदलोक और रचित हाॅस्पिटल तथा राज और संगम आई हाॅस्पिटल का भी रेलवे के साथ करार हो गया है। रेलवे के पैनल में शामिल निजी हास्पिटलों में अब रेफर मरीजों का कैशलेस उपचार हो सकेगा।

रेलवे अस्पताल का श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक, गोरखपुर से भी करार हो चुका है। रेलवे अस्पताल में भर्ती रोगियों व रेलवे के लाभार्थियों को श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक से कैशलेस ब्लड मिल सकेगा। पारस्परिक सहमति के आधार पर ललित नारायण मिश्र केंद्रीय रेलवे अस्पताल और श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक गोरखपुर के बीच रेलवे लाभार्थियों को रक्त एवं रक्त अवयव कैशलेस आधार पर उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

इस समझौता से रेलवे लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन की इस पहल पर रेलकर्मियों ने प्रसन्नता जताई है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री केएल गुप्ता ने कहा है कि रेलवे प्रशासन ने रेलकर्मियों की सुध ली है। रेलकर्मियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैनल में शामिल अस्पतालों में रेफर होने के बाद रेलकर्मियों व उनके स्वजन का नियमानुसार कैशलेस उपचार हो सकेगा।



पैनल में शामिल गोरखपुर के निजी अस्पताल

फातिमा हाॅस्पिटल, मदर टेरेसा रोड- पादरी बाजार

न्यू प्रकाश सर्जिकल क्लिनिक, कौवाबाग पुलिस चौकी

श्री साईं नेत्रालय, दस नंबर बोरिंग- सोनौली रोड

श्रीराम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबिली रोड

आनंदलोक मेडिकल रिसर्च सेंटर, गोरखनाथ

रचित हास्पिटल, मोगलहा- मेडिकल काॅलेज रोड

हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हाॅस्पिटल, गीता वाटिका

राज आई हाॅस्पिटल, छात्र संघ चौराहा, गोरखपुर

संगम आई हाॅस्पिटल, गोरखपुर

पैनल में शामिल बाहर के निजी अस्पताल