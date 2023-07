Gorakhpur Railway Station: यात्रियों की थकान दूर कर देगी रेलवे की ये सुविधा, 9 मिनट के लिए देने होंगे 90 रुपये

रेल यात्रियों की थकाम अब स्टेशन पर ही दूर हो जाएगी। स्टेशन से यात्री अपने गंतव्य स्थान पर रिलैक्स होकर जा सकेंगे। इसके लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के मेन गेट के अंदर एफओबी के नीचे मसाज पार्लर खुल गया है। डीआरएम ने पार्लर का उद्घाटन शुक्रवार को किया। यह सुविधा 24 घंटे के लिए उपलब्ध होगी। मसाज के लिए समय के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा।

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर खुला मसाज पार्लर। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। सफर की थकान को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेल यात्रा के बाद रेलवे स्टेशन पर ही शरीर की थकावट मिट जाएगी। यात्री निर्मल मन से बाजार, दफ्तर और घर पहुंच सकेंगे। ट्रेनों के इंतजार में प्रतीक्षालय में ऊब रहे यात्रियों को भी स्टेशन पर तरोताजा होने की सुविधा मिल जाएगी। शुक्रवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के मेन गेट के अंदर फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के नीचे मसाज पार्लर खुल गया। लखनऊ के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) आदित्य कुमार ने तीन मसाज चेयर वाले पार्लर का उद्घाटन किया। यात्रियों को 24 घंटे मिलेगी मसाज पार्लर की सुविधा लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता के अनुसार मसाज पार्लर का उपयोग करने के लिए यात्रियों को शुल्क वहन करना होगा। नौ मिनट के मसाज के लिए 90 रुपये, 18 मिनट के लिए 180 रुपये, 27 मिनट के लिए 270 तथा 36 मिनट के लिए 360 रुपये भुगतान करना होगा। यात्रियों को 24 घंटे मसाज पार्लर की सुविधा मिलेगी। इस पहल से कमाई तो बढ़ेगी ही, यात्रियों को भी अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी। यात्रियों को मसाज चेयर कियोस्क भाने लगा तो अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल, 12 से 48 घंटे की यात्रा के बाद लोग थक जाते हैं। अगर ट्रेन लेट हो गई तो यात्रा पहाड़ चढ़ने जैसी हो जाती है। थकान के चलते कार्य प्रभावित होते हैं। न बाजार में मन लगता है और न कार्यालय में। घर पहुंचकर भी लोग थकाहारा महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में स्टेशन पर बने मसाज पार्लर यात्रियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

Edited By: Pragati Chand