रेल यात्रियों की बिजली से संबंधित समस्याओं को सुलझाएगा मोबाइल एप, शिकायत करते ही मिल जाएगा समाधान की जानकारी

ट्रेन में सफर के दौरान लाइट चली जाए या पंखे बंद हो जाएं तो रेल यात्री रेलवे बिजली समाधान एप पर ही शिकायत कर सकेंगे। एप पर शिकायत करने के साथ ही समाधान का जानकारी भी मिल जाएगी। रेल मदद की तरह ये एप लांच हुआ है। रेलवे बिजली समाधान एप 30 जून तक हो क्रियाशील जाएगा। जिसके बाद यात्रियों को इसकी सुविधा मिलने लगेगी।

रेलवे बिजली समाधान एप का प्रतीक चित्र।

गोरखपुर, प्रेम नारायण द्विवेदी। रेल यात्रियों की बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान ‘रेलवे बिजली समाधान’ एप करेगा। रेलवे स्टेशन पर अगर एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ी), लिफ्ट और पंखा सहित बिजली से संबंधित अन्य उपकरण बंद हो गए तो यात्री मौके से ही एप पर शिकायत कर सकेंगे। तत्काल शिकायत पंजीकृत होने के साथ समाधान की जानकारी भी मिल जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रेल मदद एप की तरह ‘रेल बिजली समाधान’ मोबाइल फोन एप लांच किया है। 30 जून तक क्रियाशील हो जाएगा एप रेलवे बोर्ड की निदेशक (विद्युत) निशा मनोहर पाटिल ने क्षेत्रीय प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियरों को पत्र लिखकर 30 जून तक ‘रेलवे बिजली समाधान’ एप को क्रियाशील करने के लिए निर्देशित किया है। रेल यात्री ही नहीं, रेलकर्मी भी अपने मोबाइल फोन पर ‘रेलवे बिजली समाधान’ एप लोड कर स्टेशनों और कार्यस्थलों पर बिजली से संबंधित शिकायतों को कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकेंगे। एप पर शिकायत पंजीकृत होते ही शिकायतकर्ता को संबंधित विभाग के कार्यालय का नंबर उपलब्ध हो जाएगा। गोरखपुर जंक्शन पर खराब होती रहती है लिफ्ट इस नंबर से शिकायतकर्ता को कार्रवाई की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। गोरखपुर जंक्शन पर ही प्लेटफार्मों पर लगी लिफ्ट आए दिन खराब होती रहती है। प्लेटफार्म नंबर दो पर स्थित स्वचालित सीढ़ी यात्रियों की भीड़ बढ़ते ही बंद हो जाती है। गर्मी में पंखे ठंडे पड़ जाते हैं। यात्री और रेलकर्मी चाहकर पर भी अपनी शिकायत रेलवे प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते। खराब प्रदर्शन वाले पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे आदि क्षेत्रीय रेलवे में ‘रेल बिजली समाधान’ एप को कड़ाई से क्रियाशील किया जाएगा। क्या कहते हैं अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ‘रेलवे बिजली समाधान’ एप के माध्यम से आमजन एवं विभागीय उपभोक्ता लाइट, पंखे, लिफ्ट, एस्कलेटर इत्यादि की शिकायत इस मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। मानिटरिंग भी सही प्रकार से की जा सकेगी।

