गोरखपुर समेत कई स्टेशनों से आज चलेंगी 9 पूजा स्पेशल, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कनेक्टिविटी; यहां देखिए पूरी लिस्ट
पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से नौ पूजा स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी, जिनमें अभी भी बर्थ उपलब्ध हैं। यात्रियों की मांग को देखते हुए रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो देश के विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी। यात्री इन ट्रेनों में अपनी आवश्यकतानुसार टिकट बुक कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय समेत विभिन्न स्टेशनों से बुधवार को नौ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के रूट पर चलने वाली 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी भी पर्याप्त बर्थें खाली हैं। यात्री कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा पूरी कर सकते हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 164 पूजा विशेष ट्रेनें 1,606 फेरों में चलाई जा रही हैं। 103 पूजा विशेष ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिये 1,397 फेरों में चलाई जा रही हैं। कुल 267 पूजा विशेष ट्रेनें 3,003 फेरों में चलाई जा रही हैं।
आज चलने वाली कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर,
बढ़नी, गोंडा होते हुए चलाई जाएगी।
- 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 01.00 बजे प्रस्थान कर सीवान,
छपरा, पटना होते हुए चलेगी।
- 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी,
आनन्दनगर होते हुए चलेगी।
- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे
प्रस्थान कर बस्ती, गोंडा, कानपुर सेंट्रल होकर चलेगी।
- 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर बस्ती, गोंडा,
कानपुर सेंट्रल होते हुए चलेगी।
इन प्रमुख ट्रेनों में उपलब्ध हैं पर्याप्त बर्थें
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय
श्रेणी में 36 बर्थ, 21 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 29 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 93 बर्थ तथा 28
नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 48 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 132 बर्थ।
- 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय
श्रेणी में 76, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 81 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 400 एवं शयनयान श्रेणी में 279 बर्थ तथा 24 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 89, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 391 एवं शयनयान श्रेणी में 150 बर्थ।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 15 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम
श्रेणी में 15 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 76 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 330 बर्थ, 22 नवम्बर को वातानुकूलित
प्रथम श्रेणी में 18 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 76 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 340 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 205 बर्थ तथा 29 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 10, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 77, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 323 बर्थ।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा स्पेशल में 21 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 381
बर्थ।
- 04097 हसनपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय
इकोनॉमी श्रेणी में 560 बर्थ, 15 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 583 बर्थ, 16 नवम्बर को
वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 831 बर्थ तथा 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 893 बर्थ।
- 04449 दरभंगा-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 23 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 279
बर्थ, 24 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 259 बर्थ तथा 25 नवम्बर, 2025 को शयनयान श्रेणी में 135 बर्थ उपलब्ध है।
- 04453 मानसी-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 21 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 79
बर्थ तथा 22 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 106 बर्थ।
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 21 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी
श्रेणी में 670 बर्थ तथा 28 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 598 बर्थ।
- 04607 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में
306 बर्थ तथा 24 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 385 बर्थ।
- 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा स्पेशल में 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 171 बर्थ
तथा 26 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 95 बर्थ।
