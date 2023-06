Gorakhpur: कचहरी के लाकअप में बंदी ने की खुदकुशी की कोशिश, जल्दी जमानत न कराने को लेकर घरवालों से था नाराज

आरोपित 14 महीने से गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में जेल में बंद है। बुधवार को जेल से पेशी के लिए आया था। उसे कचहरी लाकअप में बंद किया गया था। इस दौरान अपनी बहन से उसने जमानत के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। जिसके बाद उसने धारदार हथियार से गर्दन व हाथ काटकट आत्महत्या का प्रयास किया।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। जेल से पेशी पर आए बंदी ने कचहरी लाकअप में धारदार हथियार से गर्दन व हाथ काटकर खुदकुशी का प्रयास किया। अन्य कैदियों के शोर मचाने पर कैंट पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई, डाक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। वह 14 महीने से गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में जेल में बंद है। जल्दी जमानत न कराने को लेकर घर वालों से नाराज चल रहा था। यह है पूरा मामला तिवारीपुर क्षेत्र के सूर्य विहार डोमखाना का रहने वाला बंटी 14 महीने पहले मई 2022 में गैरइरादतन हत्या के मामले में जेल गया था। बुधवार को उसकी पेशी थी। जेल से लाकर पुलिस ने कचहरी के लाकअप में बंद किया। उसकी बहन सुनीता सहित परिवार के अन्य सदस्य मिलने पहुंचे थे, लेकिन लाकअप ऊपरी तल पर होने के कारण बंटी ने बहन से इशारों में जमानत के बारे में पूछा। पता चला कि अभी जमानत नहीं हुई है तो वह अंदर चला गया। कुछ देर बाद अन्य कैदियों ने शोर मचाना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि बंटी ने गर्दन और हाथ को धारदार हथियार से काटने की कोशिश की है। बहन बोली- जमानत न होने से अवसाद में था भाई जिला अस्पताल पहुंची उसकी बहन ने बताया कि परिवार के लोग जब भी मिलने जेल जाते थे तो वह जल्द जमानत कराने की बात करता था। सुनीता ने बताया, उसके वकील भी एक-दो महीने में जमानत कराने का आश्वासन दिए थे, लेकिन धीरे-धीरे 14 महीने हो गए। इससे वह नाराज था और अवसाद में चल रहा था। बता दें कि कुछ माह पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक बंदी विधाता ने भी धारदार हथियार से खुदकुशी की कोशिश की थी। क्या कहते हैं अधिकारी एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि बंदी की हालत खतरे से बाहर है। किस हथियार से उसने गला व हाथ काटा है, इसकी जांच की जा रही है।

