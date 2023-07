नीचे चलेंगी ट्रेनें, ऊपर शॉपिंग मॉल... 498 करोड़ में ऐसा बन जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन; PM करेंगे शिलान्यास

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। 498 करोड़ की लागत से बनने वाले इस रेलवे स्टेशन में विश्व स्तरीय कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे और गोरखपुर जंक्शन की विकास यात्रा के साथ गोरखपुर जंक्शन के नए मॉडल को देख सकते हैं। रेलवे प्रशासन इसकी तैयारी में युद्धस्तर पर जुटा हुआ है।

498 करोड़ की लागत से स्टेशन में विश्व स्तर की कई सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही इसमें शहर का कलाकृतियों की झलक भी दिखाई देगी। स्टेशन के भवन में गोरखनाथ मंदिर का अक्स दिखेगा। एयरपोर्ट की तरह प्री-पेड टैक्सी की व्यवस्था कराने के साथ ही ई-रिक्शा का पंजीकरण कराकर व्यवस्था कराई जाएगी।

मुख्य परियोजना प्रबंधक/गति शक्ति राधवेन्द्र कुमार ने सुंदरीकरण के प्रस्ताव के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर एयर कानकोर्स के साथ मल्टी लेवल पार्किंग, फूड प्लाजा, शॉपिंग मॉल, होटल, अस्पताल के साथ ही यात्रियों के आवागमन की अलग-अलग व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन को बस स्टैंड एवं भविष्य में बनने वाले मेट्रो स्टेशन के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

