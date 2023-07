गोरखपुर में बेजुबानों के साथ बर्बरता, दुकानदार ने छह कुत्तों को जहर देकर मार डाला, हंगामें के बाद दर्ज हुई FIR

दुकानदार ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले कुतिया और उसके दो बच्चों को जहरीला बिस्किट खिलाकर मारा फिर बचे हुए तीन बच्चों को जहर देने के बाद पेट्रोल डालकर मार डाला। दुकानदार की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना से नाराज लोगों द्वारा गोलघर खोवामंडी में हंगामे के बाद पुलिस ने कुत्तों का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है।

कुत्तों को जहर खिलाने का आरोपित दुकानदार। सौ. इंटरनेट मीडिया

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गली में बेसहारा घूमने वाली कुतिया और उसके दो बच्चों को दुकानदार ने जहरीला बिस्किट खिलाकर मार डाला। इतने से मन नहीं भरा तो उसके बाकी बचे तीन बच्चों को भी जहर देने के बाद पेट्रोल डालकर जान ले ली। खोवामंडी गली में हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। आसपास के लोगों ने विरोध जताया तो दुकानदार उनसे भी उलझ गया। बेजुबानों पर हुई ज्यादती से नाराज लोगों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कुत्तों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये है पूरा मामला गोरखनाथ, हुमायूंपुर के गौरव साधवानी की होटल सन प्लाजा के सामने कटरे में दुकान है। पुलिस को दी तहरीर में गौरव ने आरोप लगाया कि दुकानदार गुरुमुख एलानी उर्फ गंगाराम ने मंगलवार को कुतिया व उसके दो बच्चों को जहरीला बिस्किट खिलाकर मार डाला। शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ा और चेतावनी देकर छोड़ दिया। पुलिस चौकी से लौटने के बाद गंगाराम ने कुतिया के बाकी बचे तीन बच्चों की भी जान ले ली। जब उन लोगों ने नाराजगी जताई तो वह उलझ गया और देख लेने की धमकी देने लगा। हंगामे के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम कुत्तों का शव ले जाने लगी तो दुकानदारों ने रोक दिया। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराने और आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि गुरुमुख एलानी उर्फ गंगाराम पर आइपीसी की धारा 428 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी। दो वर्ष के कारावास का है प्रविधान आइपीसी की धारा 428 के तहत किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने का आरोप तय होने पर दो वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

Edited By: Pragati Chand