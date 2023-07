Gorakhpur News: पूर्व थानेदार व दो सिपाहियों के खिलाफ दर्ज हुआ चोरी का मुकदमा, गहने व सामान चुराने का है आरोप

राजघाट थाने के पूर्व थानेदार अब रुद्रपुर कोतवाली के प्रभारी हैं। न्यायालय के आदेश पर पूर्व थानेदार व दो सिपाहियों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की गई है। बता दें कि रायगंज उत्तरी के रहने वाले आकाश वर्मा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि राजघाट थाने के मालखाने में रखा उसका सामान चोरी हो गया है।

पूर्व थानेदार व दो सिपाहियों के खिलाफ दर्ज हुआ चोरी का मुकदमा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। राजघाट थाने के पूर्व थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मालखाने से सामान चुराकर हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ। सर्राफ के प्रार्थनापत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित पुलिसकर्मियों पर राजघाट थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोपित थानेदार नवीन सिंह वर्तमान में देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली के प्रभारी हैं। रायगंज उत्तरी के रहने वाले आकाश वर्मा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि राजघाट थाने के मालखाने में रखा उसका सामान चोरी हो गया है। 13 जनवरी, 2018 को तत्कालीन थानेदार नवीन सिंह ने सीसी कैमरा, डीवीआर, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर उपकरण, गहने व रुपये कब्जे में लिया था। पुलिस की फर्द में लिखा है कि सामान को तत्कालीन थानेदार नवीन सिंह, मुख्य आरक्षी मनीराम मौर्या व अरविंद सिंह ने मालखाने में दाखिल किया था। दो दिसंबर, 2019 को न्यायालय ने सामान रिलीज करने का आदेश दिया। सात दिसंबर को वह आदेश की कापी लेकर थाने गए तो दीवान ने यह कहते हुए भगा दिया कि मालखाने में सामान नहीं है। आदेश के बारे में जानकारी देने पर जेल भेजने की धमकी दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपितों के विरुद्ध मालखाने से सामान चुराकर हड़पने, धमकी देने का मुदकमा दर्ज करने का आदेश दिया था। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी। चोरी की बाइक के साथ बदमाश गिरफ्तार कैंट थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ महराजगंज जिले के रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट रणधीर मिश्रा ने बताया कि शनिवार की सुबह रेलवे चौकी प्रभारी इत्यानंद पांडेय सरदार तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान महराजगंज जिले के कोतवाली, बैकुंठपुर वार्ड के रहने वाले आशीष कुमार को चोरी की बाइक के साथ पकड़ लिया।

