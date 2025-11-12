Pneumonia Day Special: मौसम बदलते ही बढ़ा निमोनिया का प्रकोप, बच्चे और बुजुर्ग सर्वाधिक प्रभावित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ ही निमोनिया ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से अस्थमा या श्वसन संबंधी बीमारी से पीड़ित लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में पिछले एक सप्ताह में निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदूषण, संक्रमण और तापमान में अचानक हो रहे उतार-चढ़ाव को चिकित्सक इस रोग के बढ़ने का प्रमुख कारण बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशेषज्ञों के अनुसार मौसम बदलने के साथ वायु में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। प्रदूषित हवा फेफड़ों पर सीधा असर डालती है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में यह संक्रमण निमोनिया का रूप ले लेता है। हाल के दिनों में बच्चों में तेज बुखार, खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण अधिक देखने को मिल रहे हैं। छोटे बच्चों में दूध पीने में कमी, सुस्ती और ऑक्सीजन की कमी से होंठ या नाखून नीले पड़ जाना इसके संकेत हैं।