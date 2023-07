PM Modi Gorakhpur Visit: गोरखपुर आने को उत्सुक हैं प्रधानमंत्री मोदी, ट्वीट कर जाहिर किया अपना उत्साह

गोरखपुर दौरे को लेकर पीएम मोदी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह गीताप्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम की भी चर्चा पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए की है। उधर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर कार्यक्रम की जानकारी दी।

गोरखपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। (फाइल)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने गोरखपुर दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट करके अपना उत्साह जाहिर भी किया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सांसद रवि किशन के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए मोदी ने कहा कि वह गीताप्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की भी उन्हें बेसब्री से प्रतीक्षा है। PM ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने व रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर भी किया ट्वीट एक अन्य ट्वीट में उन्होंने गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम की चर्चा भी की है। कहा है कि देशभर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर जुटी हुई है। इसी दिशा में उन्हें गोरखपुर-लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने के बाद वह गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। यह भी कहा है कि शानदार सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार की दिशा में काम करने के अवसरों के लिए वह बहुत आभारी हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहना और अपनी परंपराओं व मूल्यों की समृद्ध परंपरा का जश्न मनाना हमेशा अद्भुत होता है। योगी ने भी ट्वीट कर दी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। वह बाबा गोरखनाथ और बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में हजारों करोड़ रुपये की अनेक विकासपरक और लोककल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास और विरासतों को संजोती डबल इंजन सरकार के युगांतरकारी प्रयास समूचे उत्तर प्रदेश को समृद्ध करने के साथ ही गरीब कल्याण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

