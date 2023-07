डबल इंजन की सरकार से खूब बही चुनावी बयार, PM मोदी ने छोटी सी यात्रा को अपने खास अंदाज से बना दिया रोड शो

मिशन- 2024 के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के जरिए पूर्वांचल की जनता को साधा। बता दें कि पीएम- सीएम की जोड़ी डबल इंजन की सरकार का प्रतीक बन चुकी है। इस जोड़ी की पूर्वांचल की जनता में जबरदस्त लोकप्रियता है। इसे भाजपा ने गोरखपुर व वाराणसी दौरे के दौरान शुक्रवार को भुना लिया।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस बार का गोरखपुर दौरा कहने को भले ही आध्यात्मिक और प्रशासनिक था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके कार्यक्रम में चुनावी बयार भी खूब बही। इस दौरे में डबल इंजन सरकार की ताकत तो दिखी ही, जनता से सीधे मुखातिब होने की मोदी व योगी की ललक भी नजर आई। दोनों नेताओं की वजह से ही शुक्रवार को शहर की सड़कों पर अघोषित चुनावी रोड-शो सा नजारा नजर आया। मोदी-योगी ने जनता का अभिवादन स्वीकारा बंद कार में चलते हुए बारी-बारी से पहले मोदी और फिर योगी ने जनता का अभिवादन स्वीकारा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी दो बार विधानसभा और एक बार लोकसभा चुनाव (2016, 2019 व 2021) से पहले गोरखपुर आए। पहली बार ऐसा था कि जनता से सीधे जुड़ने को कोई कार्यक्रम शामिल नहीं था, पर मोदी तो ठहरे जननेता। उन्होंने इसका रास्ता निकाल लिया और चुनावी नजरिये से जनता को साधा। खास अंदाज से पीएम ने छोटी यात्रा को बनाया रोड शो पहली बार पीएम मोदी ने गोरखपुर में सड़क मार्ग की छोटी-सी यात्रा की और उसे अपने खास अंदाज से रोड-शो बना दिया। पूरे रास्ते उनके वाहन की रफ्तार रोड-शो जैसी ही रही। लोगों के उत्साह से इस अप्रत्यक्ष रोड-शो पर जनता की मुहर लगती रही। सफल रही भाजपा नेतृत्व की योजना भाजपा नेतृत्व ने मोदी के स्वागत के जरिये चुनावी नजरिये से जनता को साधने की जो योजना बनाई थी, वह भी सफल होती दिखी। पार्टी की ओर से स्वागत के लिए कुल 65 प्वाइंट बनाए गए थे, लेकिन लोगों के उत्साह से इनकी संख्या 70 के पार दिखी। बहुत से पार्टी के नेता स्वत:स्फूर्त मोदी के स्वागत को पहुंच गए और अलग-अलग स्थानों पर अपना स्थान लेकर प्वाइंट बढ़ा दिया। इससे भी पार्टी का चुनावी मकसद पूरा करने का लक्ष्य सिद्ध हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ तो चमक गया शहर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करीब एक साल सात महीना बाद गोरखपुर पहुंचे तो शहर की दशा भी बदल गई। एयरपोर्ट से उनके कार्यक्रम स्थलों गीताप्रेस एवं रेलवे स्टेशन के मार्ग को चमका दिया गया। जो काम लंबे समय से लटके पड़े थे, वे भी पूरे हो गए।

