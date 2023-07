गोरखपुर के पास वंदे भारत ट्रेन पर चलाए गए पत्थर, खिड़कियों के शीशे चटके

गोरखपुर से लखनऊ जा रही 22549 नंबर की वंदे भारत ट्रेन पर मंगलवार को अराजकतत्वों ने दोनों तरफ से पत्थर चलाया। पत्थर लगने से कोच संख्या सी 1 सी 3 और एग्जीक्यूटिव कोच के चार खिड़कियों के शीशे चटक गए। पत्थर चलने के दौरान यात्री घबरा गए। कोच के अंदर अफरातफरी मच गई। किसी यात्री को चोट नहीं आई है।

जागरण संवाददाता गोरखपुर : गोरखपुर से लखनऊ जा रही 22549 नंबर की वंदे भारत ट्रेन पर मंगलवार को अराजकतत्वों ने दोनों तरफ से पत्थर चलाया। पत्थर लगने से कोच संख्या सी 1, सी 3 और एग्जीक्यूटिव कोच के चार खिड़कियों के शीशे चटक गए। पत्थर चलने के दौरान यात्री घबरा गए। कोच के अंदर अफरातफरी मच गई। किसी यात्री को चोट नहीं आई है। ट्रेन निर्धारित समय सुबह 06 बजकर 5 मिनट पर गोरखपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से रवाना हुई। ट्रेन अयोध्या से जैसे ही आगे बढ़ी सोहावल और देवरा कोट के बीच 08 बजकर 40 मिनट पर से 08 बजकर 45 मिनट के मध्य कोचों के दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। यात्री घबरा गए। ट्रेन के साथ चल रहे रेलवे के स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाला। ट्रेन रुकी नहीं, अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। 4 खिड़कियों के टूटे शीशे रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने कन्ट्रोल रूम को सूचना दे दी है। ट्रेन के लखनऊ पहुंचते ही मामले की जांच कराई जाएगी। ट्रेन मैनेजर रितेश सिंह ने बताया कि चार खिड़कियों के शीशे चटके हैं। किसी यात्री को चोट नहीं आई है। वंदे भारत ट्रेन 9 जुलाई से प्रतिदिन गोरखपुर से लखनऊ के बीच चल रही है। सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

