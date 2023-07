PM मोदी के आगमन पर गोरक्षनगरी में जश्न का माहौल, तस्वीरों में देखें- स्वागत की तैयारी

गीताप्रेस के शताब्दी वर्ष के औपचारिक समापन समारोह में आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत को गोरक्षनगरी तैयार है। यहां पल-पल प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार हो रहा है। उधर गीताप्रेस में पहली बार प्रधानमंत्री के आगमन से गीताप्रेस परिवार उत्साहित है। पूरे शहर में उत्सव व उल्लास का माहौल है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं।

पीएम के स्वागत को नृत्य करते कलाकार। -जागरण

गोरखपुर, प्रगति चंद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे शहर में जश्न का माहौल है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन व गीताप्रेस परिसर सहित जिन रास्तों से पीएम का काफिला गुजरेगा, सभी स्थानों को दुल्हन की तरह सजाया-संवारा गया है। पीएम की सुरक्षा को लेकर जहां भारी फोर्स की तैनाती की गई है, वहीं उनके स्वागत को लेकर काफी इंतजाम किए गए हैं। जगह- जगह मंच लगाकर देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों द्वारा लोक नृत्य प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए, तस्वीरों में देखें, पल-पल की झलकियां... पीएम के आगमन को लेकर थारू होली नृत्य करते पीलीभीत के कलाकार। मयूर नृत्य करते मथुरा के कलाकार। इंदिरा बाल बिहार पर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर नृत्य करते कलाकार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बुंदेलखंडी राई नृत्य प्रस्तुत करती झांसी से आई हुईं बेबी इमरान की टीम। अयोध्या से पारंपरिक बधावा लोकनृत्य करते कलाकार। गीता प्रेस का दुरबीन से निगरानी करते पुलिसकर्मी। पीएम के स्वागत को आए आजमगढ़ के कलाकार। प्रधानमंत्री के स्वागत का इंतजार करते गोरखपुर के इंद्रासनी लोकनृत्य के कलाकार। वेद विद्यालय के बच्चे करेंगे स्वस्तिवाचन पीएम के मंच पर पहुंचने के साथ ही चुरु, राजस्थान में गीताप्रेस द्वारा संचालित वेद विद्यालय से आए सात बच्चे स्वस्तिवाचन करेंगे। वे गीता के कुछ श्लोकों का पाठ भी करेंगे।

