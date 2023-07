PM Modi Visit: प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे गीताप्रेस, शुरू हुआ मंथन; खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट

गोरखपुर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन सहित खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर है। पीएम के गीताप्रेस जाने वाले रूट को लेकर मंथन शुरू हो गया है। डीएम- एसएसपी के निरीक्षण के बाद यातायात पुलिस भी तैयारी में जुटी है। एयरफोर्स स्टेशन से सर्किट हाउस पांच व गीताप्रेस 8.50 किमी दूर है। ऐसे में दोनों रूटों पर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की गई है।

प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे गीताप्रेस, शुरू हुआ मंथन। (फाइल)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किस रूट से गीताप्रेस जाएंगे इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। गुरुवार को डीएम कृष्णा करुणेश व एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया था। इसके बाद से यातायात पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के दौरे तक पूर्व एसपी यातायात भी गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन से सर्किट हाउस पांच व गीताप्रेस 8.50 किलोमीटर दूर है। एयरफोर्स स्टेशन से निकलने के बाद वह सर्किट हाउस जाएंगे या गीताप्रेस यह तय नहीं है, लेकिन इसको लेकर प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों रूट पर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग-अलग अधिकारियों के पास रहेगी। प्रधानमंत्री के संभावित रूट की व्यवस्था की जिम्मेदारी नए एसपी यातायात श्यामदेव के साथ ही पूर्व एसपी डा. एमपी सिंह के पास रहेगी। दोनों अधिकारियों ने शुक्रवार को रूट का निरीक्षण किया। सघन आबादी में कार्यक्रम होने की वजह से खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। किरायेदारों का होगा सत्यापन गीताप्रेस व आसपास के इलाके में रहने वाले किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करेगी। बीपीओ के साथ ही एलआइयू के दारोगा व सिपाही की ड्यूटी लगेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ काेविंद के आगमन पर भी पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन किया था। गीताप्रेस से सटे मकान पर कार्यक्रम से दो दिन पहले पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे।

Edited By: Pragati Chand