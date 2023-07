PM Modi in Gorakhpur: प्लेन से उतरते ही पीएम मोदी ने डॉ. आरएमडी से पूछा- हमारा केरल कैसा है? ठीक है ना?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर स्वागत के लिए खड़े जनप्रतिनिधियों में राज्यसभा सदस्य डाॅ. राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री जब डाॅ. अग्रवाल के पास पहुंचे तो उन्हें देखते ही पूछा- डाॅक्टर साहब आप कैसे है? हमारा केरल कैसा है? ठीक है ना? डॉ. अग्रवाल ने तत्काल जवाब दिया- सर पहले से बहुत अच्छा है। यह सुनने के बाद प्रधानमंत्री मुस्कुराकर आगे बढ़ गए।

कूड़ाघाट तिराहा पर जनता का अभिवादन करते प्रधानमंत्री मोदी। आनंद मणि त्रिपाठी

गोरखपुर, जागरण संवाददाता: एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर स्वागत के लिए खड़े जनप्रतिनिधियों में राज्यसभा सदस्य डाॅ. राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल थे। अभिवादन स्वीकार करने के क्रम में प्रधानमंत्री जब डाॅ. अग्रवाल के पास पहुंचे तो उन्हें देखते ही पूछा- डाॅक्टर साहब आप कैसे है?, हमारा केरल कैसा है? ठीक है ना? डॉ. अग्रवाल ने तत्काल जवाब दिया- सर पहले से बहुत अच्छा है। यह सुनने के बाद प्रधानमंत्री मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री जब कोचीन गए थे, तो वहां भी उन्होंने मंच से कहा था कि ‘डाक्टर साहब आधे मलयाली हैं क्योंकि इनकी पत्नी केरल की हैं। इसलिए हमने उन्हें संगठन के कार्य के लिए केरल में लगाया है।’ उन्होंने बताया कि वह केरल में भाजपा के सह प्रभारी हैं और पिछले आठ महीने से केरल की 10 लोकसभा सीट का चुनाव अभियान संचालित कर रहे हैं। बता दें कि गीताप्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को गोरखपुर आए थे। यहां उन्होंने शाम 4.15 बजे के करीब घंटाघर स्थित हरिवंश गली में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के आवास पर पहुंच परिजनों से भी मुलाकात की। कार्यक्रम के दौरान श्रोतागणों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने गीताप्रस को सनातन धर्म, भारतीय संस्‍कृत‍ि और धरोहर को संरक्ष‍ित करने वाली जीवंत आस्‍था का केंद्र बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क‍ि गीताप्रेस करोड़ों लोगों के ल‍िए मंद‍िर से कम नहीं। इसके नाम में भी गीता है, काम में भी गीता है। जहां गीता है वहां कृष्‍ण हैं। जहां कृष्‍ण हैं वहां करुणा और कर्म है। ज्ञान का बोध और व‍िज्ञान का शोध भी है। गीता में ही कहा गया है वसुदेव: सर्वमम् अर्थात सबकुछ वसुदेव से ही है, वसुदेव में ही है, वसुदेव ही हैं।

Edited By: Shivam Yadav