PM मोदी की सुरक्षा-व्यवस्था पर एसपीजी ने लगाई मुहर, आठ SP, 1500 सिपाही, 500 GRP व RPF जवानों की लगी ड्यूटी

गोरखपुर में पीएम मोदी के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल पर एनएसजी व एटीएस के कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। स्टेशन की सुरक्षा एडीजी रेलवे के जिम्मे होगी। स्टेशन परिसर छावनी में तब्दील कर दी गई है। पीएम की सुरक्षा को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने ड्यूटी में लगे अधिकारी व पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी समझाई।

PM मोदी की सुरक्षा में 500 GRP व RPF जवानों की लगी ड्यूटी। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बनाई गई सुरक्षा-व्यवस्था पर एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) ने मुहर लगा दी है। एडीजी जोन अखिल कुमार ने बुधवार की शाम योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में ड्यूटी में लगे अधिकारी व पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी समझाई। रेलवे स्टेशन परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। सर्कुलेटिंग एरिया से रिक्शा व आटो चालकों को बाहर करने के साथ ही जीआरपी व आरपीएफ की टीम सघन चेकिंग कर रही है। एक सप्ताह से चल रही तैयारी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक सप्ताह से चल रही तैयारी को एसपीजी के साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को अंतिम रूप से परखा। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ड्यूटी ने जिनकी भी जिस प्वाइंट पर ड्यूटी लगी है गुरुवार की सुबह वहां पहुंच जाए। एयरपोर्ट से गीताप्रेस व रेलवे स्टेशन तक फ्लीट का रिहर्सल होगा। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट स्टेशन से गीताप्रेस जाएंगे, वहां से रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इससे पहले दोपहर में दिल्ली से एनएसजी व लखनऊ से एटीएस के कमांडो और स्नाइपर गोरखपुर पहुंचे। एसपीजी अधिकारियों के निर्देश पर गीताप्रेस व रेलवे स्टेशन के पास माेर्चा संभाल लिया। शाम को एडीजी रेलवे जेएन सिंह भी लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे। स्टशेन परिसर का निरीक्षण करने के साथ ही सुरक्षा-व्यवस्था की जानकारी ली। एसपी रेलवे को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल के तरफ बाहरी व्यक्ति को न जाने दिया जाए। प्रवेश द्वार के साथ ही आउटर पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जाए। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था एडीजी रेलवे के जिम्मे होगी। सुरक्षा में तैनात हैं इनती फोर्स प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा-व्यवस्था में आठ एसपी, आठ एडिशनल एसपी, 22 सीओ, 40 इंस्पेक्टर, 190 दारोगा, 1500 सिपाही, तीन कंपनी पीएसी, तीन कंपनी अर्द्धसैनिक बल, एटीएस, एनएसजी कमांडो, स्नाइपर, 500 जीआरपी व आरपीएफ जवानों की ड्यूटी लगी है। एंटी ड्रोन गन से लैस होंगे जवान कार्यक्रम स्थल के पास एटीएस व एनएसजी के कमांडो एंटी ड्रोन गन से भी लैस होंगे। किसी ने भी ड्रोन उड़ाने का प्रयास किया तो जवान उसे उड़ा देंगे।

Edited By: Pragati Chand