PM मोदी के आगमन को लेकर सेफ हाउस में तैनात हुए विशेषज्ञ डाक्टर, केजीएमयू से बुलाए गए दो कार्डियक वैसकुलर सर्जन

PM Modi Gorakhpur visit पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। बीआरडी मेडिकल कालेज को अंतिम अस्पताल बनाया गया है। वहीं केजीएमयू लखनऊ से दो कार्डियक वैसकुलर सर्जन बुलाए गए हैं। जिला अस्पताल व एम्स में भी इमरजेंसी में सभी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे।

PM मोदी के आगमन को लेकर सेफ हाउस में तैनात हुए विशेषज्ञ डाक्टर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। फ्लीट व सेफ हाउस में 16 डाक्टर लगाए गए हैं। बाबा राघवदास मेडिकल कालेज को फिनिटिव हास्पिटल (अंतिम अस्पताल) बनाया गया है। वहां सभी विशेषज्ञों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। केजीएमयू, लखनऊ से दो कार्डियक वैसकुलर सर्जन बुलाए गए हैं, जिन्हें बीआरडी मेडिकल कालेज में ही तैनात किया गया है। जिला अस्पताल व एम्स में भी मौजूद रहेंगे सभी विशेषज्ञ जिला अस्पताल व एम्स को कंटीजेंट हास्पिटल (सहायक अस्पताल) बनाया गया है। वहां भी इमरजेंसी में सभी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। जिला अस्पताल व एम्स में सेफ हाउस भी बनाए गए हैं। इनमें फिजिशियन, सर्जन, निश्चेतक व पैथोलाजिस्ट तैनात किए गए हैं। फ्लीट में शामिल लाइफ सपोर्ट सिस्टम युक्त एंबुलेंस में भी यही चार विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। इनके साथ फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन व वार्ड ब्वाय भी रहेंगे। इन्हीं विशेषज्ञों व स्वास्थ्यकर्मियों से सुसज्जित लाइफ सपोर्ट सिस्टम युक्त एंबुलेंस गीताप्रेस व रेलवे स्टेशन पर भी लगाई गई हैं। एक एंबुलेंस रिजर्व रखी गई है। इन सभी कार्यक्रमों में 48 विशेषज्ञ डाक्टर व 108 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला व महिला अस्पताल का रंग-रोगन हुआ जिला अस्पताल, सीएमओ कार्यालय व जिला महिला अस्पताल की रंगाई-पोताई पूरी हो गई है। लाल रंग के इन भवनों को अब पीले रंग से रंगा गया है। बीच-बीच में लाल रंग की पट्टी लगाई गई है। कराई गई कोविड जांच प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गीताप्रेस, एयरपोर्ट, कमिश्नर, डीएम व सीएमओ कार्यालय व फोरेंसिंक लैब में लोगों की कोविड जांच कराई। गीताप्रेस में 400, एयरपोर्ट पर 200, पुलिस लाइन में 100, कमिश्नर व डीएम कार्यालय में 10-10, सीएमओ कार्यालय में 50 व फोरेंसिक लैब में 100 लोगों की जांच हुई है। सेफ हाउस के कर्मियों की भी जांच हुई।

Edited By: Pragati Chand