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    गोरखपुर में आम्रपाली एक्सप्रेस की छत पर चढ़े यात्री को लगा बिजली का झटका, हालत गंभीर

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 08:40 AM (IST)

    गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आम्रपाली एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा एक यात्री ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। आरपीएफ ने उसे प्रा ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. गोरखपुर में आम्रपाली एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा यात्री झुलसा।

    2. ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल।

    3. आरपीएफ ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर गुरुवार को आम्रपाली एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा एक यात्री ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन (ओएचई) की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने उसे तत्काल यात्री मित्र कार्यालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

    अंबाला से मुजफ्फरपुर जा रही 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी थी। इसी दौरान सीतामढ़ी (बिहार) के परसौनी निवासी युवक कोच संख्या एम-4 (इकोनामी कोच) की छत पर चढ़ गया। स्वजन लगातार उसे नीचे उतरने के लिए कहते रहे, लेकिन वह नहीं माना और छत पर नाचने लगा।

    इसी दौरान वह ओएचई की चपेट में आ गया और झुलसकर नीचे गिर पड़ा। उसके साथ यात्रा कर रहे स्वजन ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका इलाज चल रहा है।

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