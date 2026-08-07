गोरखपुर में आम्रपाली एक्सप्रेस की छत पर चढ़े यात्री को लगा बिजली का झटका, हालत गंभीर
गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आम्रपाली एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा एक यात्री ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। आरपीएफ ने उसे प्रा ...और पढ़ें
HighLights
गोरखपुर में आम्रपाली एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा यात्री झुलसा।
ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल।
आरपीएफ ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर गुरुवार को आम्रपाली एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा एक यात्री ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन (ओएचई) की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने उसे तत्काल यात्री मित्र कार्यालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।
अंबाला से मुजफ्फरपुर जा रही 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी थी। इसी दौरान सीतामढ़ी (बिहार) के परसौनी निवासी युवक कोच संख्या एम-4 (इकोनामी कोच) की छत पर चढ़ गया। स्वजन लगातार उसे नीचे उतरने के लिए कहते रहे, लेकिन वह नहीं माना और छत पर नाचने लगा।
इसी दौरान वह ओएचई की चपेट में आ गया और झुलसकर नीचे गिर पड़ा। उसके साथ यात्रा कर रहे स्वजन ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका इलाज चल रहा है।
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