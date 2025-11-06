गोरखपुर में गो-तस्कर मन्नू शाह का बेटा पप्पू पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पिता है महुआचाफी कांड का मास्टरमाइंड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पशु -तस्करी के नेटवर्क पर लगातार चल रही कार्रवाई के बीच पुलिस को बुधवार देर रात बड़ी सफलता मिली। पिपराइच के चर्चित महुआचाफी कांड के मास्टरमाइंड मन्नू शाह का बेटा और 25 हजार रुपये का इनामी गो-तस्कर पप्पू शाह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। दाएं पैर में गोली लगने से घायल तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के मुताबिक, रात करीब डेढ़ बजे गश्त के दौरान सूचना मिली कि खोराबार थाने में दर्ज पशु तस्करी के मामले में वांछित पप्पू शाह बिना नंबर की बाइक से इलाके में आने वाला है। सूचना पर थानाध्यक्ष खोराबार इत्यानंद पांडेय और उपनिरीक्षक अश्वनी मौर्य ने टीम के साथ घेराबंदी की।

इसी बीच बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली उसके दाएं पैर में लगी और वह गिर पड़ा। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पप्पू शाह पुत्र मन्नू शाह निवासी अहिरौली दुबौली तकिया, थाना गोपालपुर, जिला गोपालगंज (बिहार) के रूप में हुई है।

पप्पू शाह पर पशु तस्करी, पशु क्रूरता अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं। वह पिछले एक वर्ष से फरार चल रहा था और बिहार से लेकर गोरखपुर तक गोवंश की तस्करी के नेटवर्क को संचालित करने में अपने पिता मन्नू शाह की मदद करता था। मन्नू शाह वही कुख्यात गो-तस्कर है जो पिपराइच के महुआचाफी गांव में 15 सितंबर को नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त और मास्टरमाइंड है। मन्नू पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है और वह अब भी फरार चल रहा है।