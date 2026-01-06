'उत्सवी माहौल से बाहर निकलें और मतभेद भूलाकर चुनाव के लिए जुट जाएं', पंकज चौधरी बोले- संगठन ही हमारी ताकत-पहचान

डॉ. राकेश राय, गोरखपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को उत्सव के माहौल से बाहर आने तथा मतभेद भुलाकर मिशन-2027 के लिए प्राण-प्रण से जुट जाने की सलाह दी। याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव में मात्र 13 महीने शेष हैं। ऐसे में सभी लोग मिशन मोड में आ जाएं। रानीडीहा क्षेत्रीय कार्यालय पर अभिनंदन कार्यक्रम के बाद क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि संगठन में किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। कार्यकर्ता पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं।

ऐसा न करके वह खुद और पार्टी दोनों को संकट में डालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का सोमवार को शहर में भव्य स्वागत हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने गोरखनाथ मंदिर पहुंच कर बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। संघ कार्यालय माधव धाम पहुंचकर प्रांत प्रचारक रमेश से मुलाकात की।

मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद कार्यसमिति की बैठक में सबका साथ, सबसे संवाद और समन्वय का मंत्र दिया। पार्टी में अपने 35 वर्ष के अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं कार्यकर्ता केंद्रित नेता हूं और संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन ही हमारी ताकत है और वही हमारी पहचान। इसलिए संगठन को मजबूत करना हमारा दायित्व है।

ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं परिश्रम व ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। यही काम आती है। क्षेत्रीय कार्यसमिति से कार्यकारिणी के गठन में कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता का नाम सुझाने की अपील की, जिससे समर्पित कार्यकारिणी का गठन किया जा सके।प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम आगमन में संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन और प्रदेश के भावी राजनीतिक समीकरण का भी संकेत मिला। किसी तरह की गुटबंदी से निरपेक्ष गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, वह इस बात का संकेत था कि संगठन अपनी सक्रियता और एकजुटता का संदेश सीधे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाना चाहता है।

उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने संवाद, मुस्कान और संतुलित वक्तव्य के जरिए स्पष्ट कर दिया कि वह किसी गुट या चेहरे तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे संगठन को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय माधव धाम में हाजिरी लगाकर पंकज चौधरी ने यह संकेत दिया कि संगठनात्मक निर्णयों में वैचारिक समन्वय और अनुशासन की भूमिका अहम रहेगी।