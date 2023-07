Gorakhpur News: दुबई से गांव पहुंचे नदी में कूदे जिगर के पिता, फफककर बोले- पुलिस की लापरवाही से गायब हुआ बेटा

बीते बुधवार झंगहा के बोहाबार के जिगर साहनी राप्ती नदी में कूद गए थे। काफी तलाश के बाद भी अभी जिगर का पता नहीं चल सका। उधर 20 दिन पहले दुबई गए पिता भी बेटे के नदी में कूदने की सूचना पर घर आ गए। घर पहुंचते ही फफक-फफककर रोने लगे। उन्होंने बिलखते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही से एकलौता बचा बेटा भी गायब हो गया।

जिगर की तलाश में जुटी पुलिस। -जागरण

नई बाजार (गोरखपुर), जागरण संवाददाता। बेटे के राप्ती में कूदने की सूचना पर 20 दिन पहले दुबई गए झंगहा के बोहाबार के जिगर साहनी के पिता भगवान दास साहनी रविवार को गांव पहुंचे। घर पहुंचने के बाद वह फफक कर रोने लगे। कहा झंगहा पुलिस की लापरवाही से एकलौता बचा बेटा भी गायब हो गया। उन्होंने कहा कि पत्नी की मृत्यु के बाद छोटे बेटे किशन साहनी की हत्या कर दी गई। पुलिस उसके हत्यारोपितों को बचा रही थी। आरोपित बढ़े बेटे पर सुलह करने का दबाव बना रहे थे। इससे परेशान होकर वह भी पांच दिन पहले राप्ती में कूद गया। अब उनके घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं है। यह है मामला बीते बुधवार की दोपहर जिगर घर से निकला। कुछ देर बाद वह गीडा के फोरलेन बाईपास अमरूतानी के पास पुल से उसने एक वीडियो बनाया, जिसे उसने अपनी बुआ समेत पुलिस के अधिकारियों के पास भेजते हुए इंस्ट्राग्राम पर भी अपलोड किया। वीडियो में उसने अंतिम दिन और अंतिम वीडियों की चर्चा की थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उसी दिन से राप्ती में उसका तलाश कर रही है। इधर, घर पहुंचने के बाद भगवानदास भी पुलिस व एसडीआरएफ की टीम के साथ दिन भर अपने बेटे की तलाश की। शव मिलते ही गांव में तैनात कर दी गई पुलिस रविवार को जिगर की तलाश करते समय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को बेलीपार के पास नदी में एक शव मिला। पुलिस को लगा कि वह शव जिगर का है। सूचना मिलते ही बोहाबार गांव में पुलिस तैनात कर दी गई। बाद में पुलिस ने शव को नदी से निकाला तो वह एक महिला का निकला।

