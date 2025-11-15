ऑनलाइन निवेश के नाम पर लगाया चूना, फर्जी ‘चोला सिक्योरिटी’ एप का लिंक भेज ठगे साढ़े आठ लाख

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आनलाइन निवेश के जाल में फंसकर महिला ने 8.53 लाख रुपये गवां दिए। वाट्सएप पर भेजे गए लिंक पर भरोसा करके उन्होंने तथाकथित चोला सिक्योरिटी प्लेटफार्म पर अपना आधार-पैन साझा कर दिया, जिसके बाद जालसाजों ने डिमेट अकाउंट बनाने का झांसा देकर उनसे कई बार रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस को क्या बताया? गीडा क्षेत्र की रहने वाली अजीता श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक लिंक आया, जिसमें लिखा था कि ‘चोला सिक्योरिटी’ नाम का निवेश प्लेटफार्म शेयर बाजार में उच्च रिटर्न दिला रहा है। शुरुआती भरोसा पैदा करने के लिए लिंक खोलते ही उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई।

कुछ ही मिनटों में एक संदेश भेजा गया कि आपका डिमेट अकाउंट सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया गया है, अब आप निवेश शुरू कर सकती हैं। इसके बाद ‘नविसा सनयाम’ नाम के एक वाट्सएप नंबर से लगातार चैट शुरू हुई। जालसाज ने खुद को वरिष्ठ ट्रेडिंग सलाहकार बताते हुए उनसे छोटी-छोटी रकम निवेश कराने को कहा और हर बार भरोसा दिलाया कि मुनाफा 24 घंटे में आपके खाते में आ जाएगा।