    ऑनलाइन निवेश के नाम पर लगाया चूना, फर्जी ‘चोला सिक्योरिटी’ एप का लिंक भेज ठगे साढ़े आठ लाख

    By Satish Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:16 AM (IST)

    ऑनलाइन निवेश के झांसे में आकर एक महिला ने 8.53 लाख रुपये खो दिए। वाट्सएप पर भेजे गए लिंक पर विश्वास करते हुए उसने अपना आधार और पैन तथाकथित ‘चोला सिक्योरिटी’ प्लेटफॉर्म पर साझा कर दिया। जालसाजों ने डिमेट अकाउंट बनाने के नाम पर उससे कई बार पैसे ट्रांसफर करा लिए।   

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आनलाइन निवेश के जाल में फंसकर महिला ने 8.53 लाख रुपये गवां दिए। वाट्सएप पर भेजे गए लिंक पर भरोसा करके उन्होंने तथाकथित चोला सिक्योरिटी प्लेटफार्म पर अपना आधार-पैन साझा कर दिया, जिसके बाद जालसाजों ने डिमेट अकाउंट बनाने का झांसा देकर उनसे कई बार रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस को क्या बताया?

    गीडा क्षेत्र की रहने वाली अजीता श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक लिंक आया, जिसमें लिखा था कि ‘चोला सिक्योरिटी’ नाम का निवेश प्लेटफार्म शेयर बाजार में उच्च रिटर्न दिला रहा है। शुरुआती भरोसा पैदा करने के लिए लिंक खोलते ही उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई।

    कुछ ही मिनटों में एक संदेश भेजा गया कि आपका डिमेट अकाउंट सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया गया है, अब आप निवेश शुरू कर सकती हैं। इसके बाद ‘नविसा सनयाम’ नाम के एक वाट्सएप नंबर से लगातार चैट शुरू हुई। जालसाज ने खुद को वरिष्ठ ट्रेडिंग सलाहकार बताते हुए उनसे छोटी-छोटी रकम निवेश कराने को कहा और हर बार भरोसा दिलाया कि मुनाफा 24 घंटे में आपके खाते में आ जाएगा।

    इस तरह कई किश्तों में 8.53 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए। जब अजीता ने भुगतान का हिसाब और लाभ मांगा, तो पहले तो बहाने बनाए गए और दो दिन बाद अचानक वाट्सएप नंबर बंद हो गया। ठगी का अहसास होते ही अजीता ने साइबर थाने में तहरीर दी। जांच में यह भी पता चला कि लिंक एक फर्जी वेबसाइट से जुड़ा था और जिन खातों में रकम भेजी गई है। पुलिस अब उन खातों के वास्तविक धारकों और आइडी को ट्रेस कर रही है।