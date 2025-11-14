जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शास्त्रीपुरम निवासी रघुवंश मणि इंटरनेट मीडिया पर लंदन की एक महिला के संपर्क में आए। महिला ने सोने और डॉलर से भरा गिफ्ट भेजने का दावा किया। इसके बाद खुद को कस्टम अधिकारी बताने वाली एक महिला ने पार्सल छुड़ाने के नाम पर अलग-अलग शुल्क मांगते हुए कुल 12 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोरखनाथ थाना पुलिस को दी गई तहरीर में रघुवंश मणि ने लिखा है कि इंटरनेट मीडिया पर उनकी पहचान मिस मारिया ईमान नाम की एक महिला से हुई, जो खुद को लंदन निवासी बताती थी।बातचीत बढ़ने पर उसने रघुवंश को सोना और डालर से भरा गिफ्ट भेजने का दावा किया।

कुछ समय बाद रघुवंश को एक फोन आया। दूसरी तरफ से बात करने वाली महिला ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट की कस्टम अधिकारी ‘मिस ईसिका’ बताया। उसने कहा कि उनके नाम पर आया पार्सल विदेशी करेंसी और गोल्ड होने के कारण कस्टम में रोका गया है और उसे छुड़ाने के लिए शुल्क जमा करना होगा।