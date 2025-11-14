Language
    लंदन की महिला से दोस्‍ती पड़ी भारी, गिफ्ट भेजने का झांसा देकर ठगे 12 लाख

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:35 AM (IST)

    गोरखपुर के शास्त्रीपुरम निवासी रघुवंश मणि को लंदन की एक महिला से दोस्ती के बाद 12 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का शिकार होना पड़ा। महिला ने सोने और डॉलर से भरा गिफ्ट भेजने का वादा किया था। कस्टम अधिकारी बनकर एक अन्य महिला ने पार्सल छुड़ाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मिस मारिया ईमान नाम के एकाउंट से भेजा था दोस्ती का मैसेज

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शास्त्रीपुरम निवासी रघुवंश मणि इंटरनेट मीडिया पर लंदन की एक महिला के संपर्क में आए। महिला ने सोने और डॉलर से भरा गिफ्ट भेजने का दावा किया। इसके बाद खुद को कस्टम अधिकारी बताने वाली एक महिला ने पार्सल छुड़ाने के नाम पर अलग-अलग शुल्क मांगते हुए कुल 12 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गोरखनाथ थाना पुलिस को दी गई तहरीर में रघुवंश मणि ने लिखा है कि इंटरनेट मीडिया पर उनकी पहचान मिस मारिया ईमान नाम की एक महिला से हुई, जो खुद को लंदन निवासी बताती थी।बातचीत बढ़ने पर उसने रघुवंश को सोना और डालर से भरा गिफ्ट भेजने का दावा किया।

    कुछ समय बाद रघुवंश को एक फोन आया। दूसरी तरफ से बात करने वाली महिला ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट की कस्टम अधिकारी ‘मिस ईसिका’ बताया। उसने कहा कि उनके नाम पर आया पार्सल विदेशी करेंसी और गोल्ड होने के कारण कस्टम में रोका गया है और उसे छुड़ाने के लिए शुल्क जमा करना होगा।

    रघुवंश पर भरोसा जम गया, और उन्होंने बताए गए खातों में कस्टम ड्यूटी, टैक्स, प्रोसेसिंग चार्ज और अन्य शुल्कों के नाम पर लगभग 12 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिनों बाद कथित अधिकारी ने बताया कि पार्सल के स्थान पर अब एक एटीएम कार्ड भेजा जा रहा है, जिससे रुपये निकाला जा सकेगा। लेकिन जब कार्ड मिला तो खाते में रुपये नहीं थे।

    इसे बाद पीड़ित को पता चला कि उनके साथ आनलाइन ठगी हुई है।गोरखनाथ थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर खातों, लेन-देन और काल नंबरों की जांच कर रही है।