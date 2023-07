गोरखपुर वासियों ध्यान दें! 11 जुलाई तक नहीं होगा बिलिंग व सुधार का काम, नहीं बनेंगे बिजली बिल; वजह जान लें

गोरखपुर वासियों के लिए जरूरी खबर है। बिजली निगम में बिलिंग साफ्टवेयर को अपग्रेड करने के कारण आनलाइन बिलिंग सिस्टम बंद रहेगा। जिसके चलते 11 जुलाई तक आनलाइन बिलिंग व सुधार का काम नहीं हो सकेगा। हालांकि इस दौरान भी मीटर बदलने कनेक्शन काटने व जोड़ने के काम जारी रहेंगे। 11 जुलाई की शाम छह बजे तक कार्य प्रभावित रहेंगे।

11 जुलाई तक नहीं होगा बिलिंग व सुधार का काम। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बिजली निगम के बिलिंग साफ्टवेयर को बेहतर बनाने के लिए उसे अपग्रेड किया जाना है। इसके चलते 11 जुलाई तक आनलाइन बिलिंग सिस्टम पूरी तरह से बंद रहेगा और बिलिंग एवं बिल सुधार से जुड़े कार्य नहीं होंगे। इस दौरान भी मीटर बदलने, कनेक्शन काटने या दोबारा जोड़ने के काम जारी रहेंगे। विद्युत वितरण खंड नगरीय के अधीक्षण अभियंता ई. लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बिलिंग साफ्टवेयर को और बेहतर बनाने के कारण गोरखपुर के साथ देवरिया, कुशीनगर एवं महराजगंज के उपभोक्ताओं के बिल से जुड़े कार्य प्रभावित रहेंगे। उपभोक्ताओं के बिल बनाने, गलत बिल में सुधार के काम नहीं होंगे। आठ जुलाई को रात 10 बजे से 11 जुलाई की शाम छह बजे तक बिल बनाने व काउंटर पर बिल जमा करने, नाम परिवर्तन, विद्युत भार बढ़ाने या घटाने सहित अन्य आनलाइन कार्य भी प्रभावित रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर डीआइओएस पर धरना देंगे शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली समेत सात सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक 19 जुलाई को डीआइओएस कार्यालय पर धरना देंगे। इस दौरान शिक्षक नेताओं का प्रतिनिधिमंडल डीआइओएस को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौपेंगा। यह निर्णय शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के दाउदपुर स्थित शिविर कार्यालय पर हुई बैठक में लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष राजेश चंद्र चौधरी ने कहा कि शिक्षक हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यह धरना शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए लिया गया है। मंडलीय मंत्री ने जनपद के सभी शिक्षकों से धरने में सम्मिलित होकर सफल बनाने का आह्वान किया। संचालन जिला मंत्री रविंद्र प्रताप सिंह ने किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा, जिला संगठन मंत्री विवेक कुमार सिंह, आय-व्यय निरीक्षक सुभाषचंद्र त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष राम प्रताप सिंह तथा जिला संयुक्त मंत्री राम महेश यादव समेत सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।

Edited By: Pragati Chand