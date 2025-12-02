रॉड, डंडा और कुल्हाड़ी से हमला, यूपी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में एक की मौत 

Language
    By Jitendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    संवाद सूत्र, बेलीपार (गोरखपुर)। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हई मारपीट में घायल ककराखोर निवासी रामअधार की इलाज के दौरान बीआरडी में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बेलीपार थाना पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

    घटना 29 नवंबर की है। रामअधार की पत्नी किसमती देवी ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश में गांव के विजय नंदन आए दिन गाली देते थे। 29 नवंबर को भी विजय ने उनके पति को गाली दी। विरोध करने पर विजय ने पड़ोसी रामनवल, लालधर और अमरनाथ को बुलाया। फिर चारों ने मिलकर राड, डंडा और कुल्हाड़ी से पति पर हमला कर दिया।

    इसी दौरान विजय ने अमरनाथ के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर पति के सिर पर मार दिया। जिसके बाद वह बेहोश हो गए। वह पति को बचाने गई तो आरोपितों ने उसे भी पीटकर घायल कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे अन्य स्वजन पति को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख उन्हें मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

    रविवार सुबह चार बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रामअधार चार पुत्रों के पिता थे और खेती-किसानी के साथ बैंड-बाजा में काम करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। वहीं दूसरे पक्ष से रामअधार के भाई लालधर ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 28 नवंबर की शाम बच्चों के बीच खान-पान को लेकर कहासुनी हुई थी।

    इसके बाद रामअधार के बेटे दीपक, दीपचंद, दीपू व अन्य स्वजन उनके बेटे विजय नंदन को गाली देते हुए पीटने लगे। थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।