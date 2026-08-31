न्यूयॉर्क पहुंचा गोरखपुर की कनुप्रिया का हुनर, राधिका मर्चेंट ने शेफ विकास खन्ना को बांधी उनकी बनाई जलेबी राखी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर की मूल निवासी कनुप्रिया टिबरेवाला का हुनर न्यूयॉर्क तक पहुंच गया। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध रेस्तरां बंगला में राधिका मर्चेंट अंबानी ने शेफ विकास खन्ना को जो जलेबी के आकार की अनोखी राखी बांधी, उसे कनुप्रिया के हैदराबाद स्थित बच्चों के लग्जरी ब्रांड पंक्षी ने डिजाइन और हस्तनिर्मित किया था।