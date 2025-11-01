नेटवर्क गायब कर जालसाजों ने बैंक खाते से उड़ाए एक लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गोला। जालसाजों ने मोबाइल फोन से नेटवर्क गायब कर बैंक खाते से एक लाख, आठ हजार, एक सौ रुपये उड़ा दिया। खदरा गांव के रहने वाले राकेश कुमार मिश्र की तहरीर पर गोला थाना पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राकेश ने बताया कि उनके पास एचडीएफसी और यूको बैंक में अलग-अलग खाते हैं। 22 सितंबर को सुबह साढ़े नौ बजे के बाद मोबाइल में अचानक नेटवर्क चला गया और ओटीपी आने शुरू हो गए। इस दौरान मैसेज और फोन भी बंद हो गया। अगले दिन 23 सितंबर को एचडीएफसी बैंक के खाते से दो बार में क्रमशः 37 हजार 571 और 37 हजार रुपये का अनधिकृत लोन लेने का मैसेज आया। फिर 24 सितंबर को इसी खाते से 95 हजार 100 रुपये निकाल लिए गए।