नेटवर्क गायब कर जालसाजों ने बैंक खाते से उड़ाए एक लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस
यूपी में साइबर जालसाजों ने एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने नेटवर्क गायब करके एक व्यक्ति के खाते से एक लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोला। जालसाजों ने मोबाइल फोन से नेटवर्क गायब कर बैंक खाते से एक लाख, आठ हजार, एक सौ रुपये उड़ा दिया। खदरा गांव के रहने वाले राकेश कुमार मिश्र की तहरीर पर गोला थाना पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राकेश ने बताया कि उनके पास एचडीएफसी और यूको बैंक में अलग-अलग खाते हैं। 22 सितंबर को सुबह साढ़े नौ बजे के बाद मोबाइल में अचानक नेटवर्क चला गया और ओटीपी आने शुरू हो गए। इस दौरान मैसेज और फोन भी बंद हो गया। अगले दिन 23 सितंबर को एचडीएफसी बैंक के खाते से दो बार में क्रमशः 37 हजार 571 और 37 हजार रुपये का अनधिकृत लोन लेने का मैसेज आया। फिर 24 सितंबर को इसी खाते से 95 हजार 100 रुपये निकाल लिए गए।
उसी दिन यूको बैंक के खाते से भी दो बार में 13 हजार रुपये निकाले गए। ठगी की जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी राहुल शुक्ला ने बताया कि मुकदमा दर्ज मामले की जांच की जा रही है।
