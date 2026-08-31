नेपाल बाढ़ के बीच शिक्षक ने बचाई 700 बच्चों की जान, आंखों के सामने बहा त्रिशूली स्कूल; सेना के हेलीकॉप्टर ने किया रेस्क्यू

रजनीश त्रिपाठी, नुवाकोट (नेपाल)। 'सर, ऊपर बहुत पानी आ रहा है...' राजेंद्र दवाड़ी के कानों में 26 अगस्त की सुबह कही गई यह बात अब भी गूंजती है। त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए वह सामान्य सुबह थी। रोज की तरह स्कूल पहुंचे थे। हाजिरी पूछी तो पता चला लगभग 900 बच्चे आएं हैं। इसके बाद वह कक्षा 10 की क्लास लेने चले गए।

उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनट में उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना होगा। प्रधानाध्यापक दवाड़ी बताते हैं, अचानक स्कूल का लेखापाल (एकाउंटेट) आया और बोला कि ऊपर बाढ़ आ गई है। पानी बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। मैं कुछ समझ पाता, तभी भागते आए एक शिक्षक ने भी यही बात दोहराई। पूछने पर कहा, ऊपर से फोन आया है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है।

राजेंद्र बताते हैं कि अभी इन सूचनाओं को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक अभिभावक अपने बच्चे को लेकर स्कूल से निकलने लगे। आसपास से भी लगातार यही खबर आने लगी कि बाढ़ बहुत भयावह है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मजाक चल रहा है। लेकिन उसी समय सोचा कि अगर यह मजाक हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच हुआ तो तबाही की भरपाई नहीं हो पाएगी। बच्चों को निकालने में देर करना ठीक नहीं होगा।

बस यहीं से राजेंद्र के लिए शिक्षक की भूमिका प्रधानाध्यापक से आगे बढ़कर सैकड़ों बच्चों की जिम्मेदारी में बदल गई। उन्होंने तुरंत कक्षाओं से बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। करीब 900 बच्चों को एक साथ निकालना आसान नहीं था। डर बढ़ रहा था, लेकिन चिंता थी कि बच्चों में भगदड़ न मचे।

दवाड़ी बताते हैं, हम बच्चों को लेकर बगल की पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तब तक कुछ और अभिभावक भी पहुंच गए और अपने बच्चों को लेकर जाने लगे। इसी बीच पानी बढ़ता जा रहा था। त्रिशूली की आवाज भी बदल रही थी। कुछ ही मिनट में 700 से अधिक बच्चे पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। राजेंद्र ने राहत की सांस ली ही थी कि नीचे का दृश्य बदल गया।

त्रिशूली के वेग के आगे सब घास फूस लग रहा था। देखते-देखते हमारा पूरा स्कूल बह गया। जिस स्कूल में थोड़ी देर पहले बच्चे पढ़ रहे थे, वह आंखों के सामने खत्म हो गया। भवन गया, सामान गया, सब कुछ बह गया।