गोरखपुर में रहस्यमय नीली रोशनी देख चौंके लोग, आसमान में ‘स्टार’ बना चर्चा का विषय

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। रामगढ़ताल और पारिजात नर्सरी के ऊपर शुक्रवार की शाम आसमान में एक अजीब नजारा दिखा। करीब 25-30 नीली चमकती हुई लाइटें आसमान में कतारनुमा तरीके से आगे बढ़ती रहीं। ऊंचाई अधिक होने के कारण स्थानीय लोग यह समझ ही नहीं पाए कि यह ड्रोन शो का हिस्सा है, या कुछ और। लगभग 15 मिनट तक इन रोशनियों की हलचल जारी रही, इसके बाद यह चमक ताल की दिशा में बढ़ते हुए अचानक गायब हो गईं।

शाम 7:30 बजे अचानक दिखीं नीली लाइटों को देखने के बाद आसपास रामगढ़ताल रिंग रोड के आसपास रहने वाले लोग परेशान हो उठे।कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश भी की। कुछ राहगीरों ने अंदेशा जताया कि यह ड्रोन शो हो सकता है, जबकि कुछ का कहना था कि यह किसी सेटेलाइट कनेक्शन की श्रृंखला है।