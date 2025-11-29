Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में रहस्यमय नीली रोशनी देख चौंके लोग, आसमान में ‘स्टार’ बना चर्चा का विषय

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:51 AM (IST)

    गोरखपुर के रामगढ़ताल में शुक्रवार शाम आसमान में रहस्यमय नीली रोशनी दिखाई दी। लगभग 25-30 लाइटें कतार में आगे बढ़ रही थीं, जिससे लोग हैरान हो गए। कुछ ने इसे ड्रोन शो तो कुछ ने सैटेलाइट कनेक्शन बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की कोई अनुमति नहीं थी। रहस्यमयी रोशनी की असलियत अभी तक पता नहीं चल पाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

     15 मिनट तक मंडराती रहीं नीली रोशनी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। रामगढ़ताल और पारिजात नर्सरी के ऊपर शुक्रवार की शाम आसमान में एक अजीब नजारा दिखा। करीब 25-30 नीली चमकती हुई लाइटें आसमान में कतारनुमा तरीके से आगे बढ़ती रहीं। ऊंचाई अधिक होने के कारण स्थानीय लोग यह समझ ही नहीं पाए कि यह ड्रोन शो का हिस्सा है, या कुछ और। लगभग 15 मिनट तक इन रोशनियों की हलचल जारी रही, इसके बाद यह चमक ताल की दिशा में बढ़ते हुए अचानक गायब हो गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाम 7:30 बजे अचानक दिखीं नीली लाइटों को देखने के बाद आसपास रामगढ़ताल रिंग रोड के आसपास रहने वाले लोग परेशान हो उठे।कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश भी की। कुछ राहगीरों ने अंदेशा जताया कि यह ड्रोन शो हो सकता है, जबकि कुछ का कहना था कि यह किसी सेटेलाइट कनेक्शन की श्रृंखला है।

    पारिजात नर्सरी के पास रहने वाले रजनीश का कहना है कि चमक की गति धीमी और रेखीय थी, जिससे लग रहा था कि एक साथ कई ड्रोन उड़ रहे हों, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं थी।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, बोले- बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी भरपूर आर्थिक मदद

    सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि रामगढ़ताल क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने या किसी भी तरह के शो की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। नीली चमकीली लाइटें क्या थीं, इसकी जानकारी के लिए जांच की जा रही है।

    पुलिस फिलहाल स्थानीय लोगों के वीडियो किसी संस्था की संभावित गतिविधि की जांच कर रही है। देर रात तक इन रहस्यमयी नीली रोशनियों की असलियत का पता नहीं चल सका।