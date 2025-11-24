चचेरी बहन की शादी में आई युवती की हत्या, रस्म के दौरान मां ने तलाशा तो बाथरूम में मिला शव, चीखों में बदली खुशियां

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चचेरी बहन की शादी में खुशी-उल्लास के बीच पहुंची 20 वर्षीय शिवानी निषाद की गला रेतकर हत्या कर दी गई। रविवार की देर रात शादी की रस्मों के बीच अचानक वह गायब हो गईं। कुछ देर बाद मां जब पुराने घर के बाथरूम की ओर उसे ढूंढते हुए पहुंचीं, तो फर्श पर शिवानी का शव पड़ा था।

दुल्हन के घर में गूंजती शादी की धुनें मातम की चीखों में बदल गईं। अज्ञात प्रत्यय का मुकदमा दर्ज का जगह पुलिस ने संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया है। यह है पूरा मामला मामला झंगहा थाना क्षेत्र के रसूलपुर नंबर-दो गांव का है। शिवानी शुक्रवार को अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने मायके आई थी। आठ माह पहले देवरिया जिले के अवस्थी गांव निवासी भीम निषाद से उसकी शादी हुई थी। देर रात करीब दो बजे वह अचानक गायब हो गई।

परिजन पहले शादी वाले घर, फिर आस-पास ढूंढते रहे। मां नोहरी देवी जब पुराने घर के बाथरूम तक पहुंचीं तो दरवाज़ा खुलते ही उनके होश उड़ गए। फर्श पर खून फैला था और शिवानी मृत पड़ी थी। उनकी चीख सुनते ही पूरा परिवार पहुंच गया। गीत-संगीत की आवाजें थम गईं और शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

सूचना पर पुलिस, डाग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के साथ झंगहा पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। शादी में मौजूद कई लोगों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से लंबी पूछताछ चल रही है। शिवानी के पिता की 10 वर्ष पहले मौत हो चुकी है और शिवानी चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थी। पुलिस हत्या के हर कोण की जांच कर रही है। कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है। ससुराल पक्ष के लोग भी सुबह-सुबह मौके पर पहुंचे।