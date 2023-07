देश के टॉप 10 एक्टिव सांसदों में शामिल हुए सांसद रवि किशन, बोले- यह गोरखपुर की जनता के प्रेम का नतीजा है

गोरखपुर वासियों के लोकप्रिय सांसद रवि किशन सर्वाधिक सक्रिय सांसदों की सूची में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उधर सांसद रवि किशन का भी कहना है कि यह गोरखपुर की जनता के प्रेम का नतीजा है। उन्होंने कहा कहा कि पीएम और मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करता हूं।

गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से सांसद रवि किशन शुक्ला। (फाइल फोटो)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। फिल्म अभिनेता व सांसद रवि किशन शुक्ला सर्वाधिक सक्रिय सांसदों की सूची में शामिल हो गए हैं। पिछले दिनों लोकसभा सचिवालय द्वारा पहली बार सांसद बने 270 नेताओं की संसद में सक्रियता को लेकर आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इसमें रवि किशन सवाल पूछने में टाप टेन सांसदों में शामिल हैं। वे सदन में भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने, गोवध रोके जाने तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यक्तिगत विधेयक भी प्रस्तुत कर चुके हैं। सांसद ने 74 मुद्दों पर बहस के साथ पूछे 482 सवाल सदर सांसद ने संसद की कार्यवाही के दौरान 74 प्रमुख विषयों पर बहस में सहभागिता के साथ जनहित से जुड़े 482 सवाल भी पूछे। सांसद ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करता हूं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी आंकड़े में शीर्ष 10 नए सांसदों में शामिल होने से खुशी है। यह गोरखपुर की जनता के प्रेम का नतीजा है। जनता के स्नेह से उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था। सांसद रवि किशन ने कहा कि जनता की सेवा मेरी प्राथमिकता है।

