गोरखपुर मेडिकल चौकी में तोड़फोड़, पुलिस पर हमले में शामिल बुआ-भतीजा गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच में सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद शनिवार रात मेडिकल कालेज में हंगामा हो गया। गुस्साए स्वजनों ने मेडिकल चौकी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।

चौकी प्रभारी विकास मिश्रा की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने चार नामजद और 20 अज्ञात पर बलवा, धमकी व लोक सेवक पर जानलेवा हमला जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद सोमवार को बुआ भुल्लाई-भतीजा शिवम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।