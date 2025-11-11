गोरखपुर मेडिकल चौकी में तोड़फोड़, पुलिस पर हमले में शामिल बुआ-भतीजा गिरफ्तार
गोरखपुर के पिपराइच में सड़क हादसे में घायल महिला की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल चौकी में तोड़फोड़ की और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बुआ और भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच में सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद शनिवार रात मेडिकल कालेज में हंगामा हो गया। गुस्साए स्वजनों ने मेडिकल चौकी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
चौकी प्रभारी विकास मिश्रा की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने चार नामजद और 20 अज्ञात पर बलवा, धमकी व लोक सेवक पर जानलेवा हमला जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद सोमवार को बुआ भुल्लाई-भतीजा शिवम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
शाहपुर क्षेत्र की 65 वर्षीय परमा देवी पत्नी चुन्नीलाल शनिवार को किसी रिश्तेदार से मिलने पिपराइच क्षेत्र में गई थीं। मुलाकात न होने पर वे रेलवे क्रासिंग के पास आटो का इंतजार कर रही थीं, तभी कुशीनगर के रामकोला निवासी दिनेश रौनियार की बाइक की ठोकर से वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। आरोपित बाइक सवार ने घायल महिला को पिपराइच सीएचसी पहुंचाया, जहां से डाक्टरों ने उन्हें मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।
इसी बीच स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दिनेश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घायल परमा देवी को एम्बुलेंस से मेडिकल कालेज ले गए। इलाज के दौरान डाक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। स्वजन जब ट्रामा सेंटर पहुंचे तो आरोपित को ढूंढने लगे। पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे मेडिकल चौकी में बैठा रखा था। कुछ देर बाद करीब 30 लोग चौकी में घुस गए और वहां लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से लैस होकर जमकर तोड़फोड़ करने लगे।
दरोगा राहुल कुमार ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। चौकी प्रभारी समेत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।
गुलरिहा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपित शिवम और उसकी बुआ भुल्लाई की भूमिका पुख्ता होने पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपितों की पहचान सीसी कैमरे के फुटेज से की जा रही है।
