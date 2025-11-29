मालवीयंस की शिक्षणेत्तर गतिविधियों की यात्रा का खर्च उठाएगा MMUT, प्रबंध बोर्ड की मिल चुकी है स्वीकृति
मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMUT) अब अपने छात्रों की शिक्षणेत्तर गतिविधियों में यात्रा का खर्च उठाएगा। प्रबंध बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्र पीछे न रहे। नई नियमावली से खिलाड़ियों और संस्कृतिकर्मियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब शिक्षणेतर गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए बेहिचक शहर से बाहर से जा सकेंगे। विदेश की यात्रा भी आसानी से कर सकेंगे। बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देश ही नहीं, दुनिया भर में कर सकेंगे।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षणेतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत नियमावली तैयार की है, जिसके मुताबिक अब खिलाड़ियों और संस्कृतिकर्मियों को विश्वविद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूरा आर्थिक सहयोग मिलेगा। प्रबंध बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
नई नियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षेणतर यात्रा का पूरा खर्च वहन करेगा। 1200 किलोमीटर तक की ट्रेन यात्रा के लिए एसी थ्री टियर का किराया दिया जाएगा। इससे अधिक दूरी होने पर छात्रों के लिए हवाई यात्रा सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्रदर्शन से पहले विद्यार्थी यात्रा की थकान न महसूस करें और अपनी प्रतिभा का संपूर्ण प्रदर्शन कर सकें।
इससे बाहरी शहरों तथा विदेशों में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेना अब विद्यार्थियों के लिए आसान होगा। उन्हें इसके लिए आर्थिक मदद को भटकना नहीं पड़ेगा। शिक्षणेतर यात्रा के दौरान रहने-खाने की सुविधा को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमावली में जगह दी है।
भोजन के लिए प्रतिदिन कुल 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 300 रुपये भोजन और 100 रुपये नाश्ते के लिए होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे छात्रों को बाहरी कार्यक्रमों के दौरान आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
नियमावली नहीं होने से होती थी दिक्कत
अब तक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षणेतर गतिविधियों में विद्यार्थियों के लिए आर्थिक मदद की कोई नियमावली नहीं थी। इस कारण बाहरी प्रतियोगिताओं में जाने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय से बहुत कम आर्थिक सहायता मिल पाती थी। कई बार इसे प्राप्त करने में भी काफी समय लग जाता था। सारे प्रयास के बाद भी आधा-अधूरा ही धन प्राप्त हो पाता था।
आर्थिक बोझ के कारण कई प्रतिभावान खिलाड़ी और संस्कृतिकर्मी बाहर जाने से बचते थे, जिसका नुकसान विश्वविद्यालय को उठाना पड़ता था। प्रतिभा होते हुए भी कई बार देश के विविध आयोजनों में विश्वविद्यालय का प्रतिभाग नहीं हो पाता था। नई नियमावली लागू के पीछे विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है।
हम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बना रही हैं। आर्थिक चिंता के कारण कोई छात्र पीछे न रह जाए, इसलिए विश्वविद्यालय ने उनका संपूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया है। नई नियमावली से हमारे खिलाड़ियों और संस्कृतिकर्मियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा। विश्वविद्यालय के इस फैसले से शिक्षणेतर गतिविधि में रुचि लेने वाले विद्यार्थी काफी उत्साहित हैं। इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में खेल और संस्कृति के क्षेत्र में भी नए मुकाम हासिल करेगा।
प्रो. जेपी सैनी, कुलपति, एमएमयूटी
