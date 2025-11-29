मालवीयंस की शिक्षणेत्तर गतिविधियों की यात्रा का खर्च उठाएगा MMUT, प्रबंध बोर्ड की मिल चुकी है स्वीकृति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब शिक्षणेतर गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए बेहिचक शहर से बाहर से जा सकेंगे। विदेश की यात्रा भी आसानी से कर सकेंगे। बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देश ही नहीं, दुनिया भर में कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षणेतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत नियमावली तैयार की है, जिसके मुताबिक अब खिलाड़ियों और संस्कृतिकर्मियों को विश्वविद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूरा आर्थिक सहयोग मिलेगा। प्रबंध बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

नई नियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षेणतर यात्रा का पूरा खर्च वहन करेगा। 1200 किलोमीटर तक की ट्रेन यात्रा के लिए एसी थ्री टियर का किराया दिया जाएगा। इससे अधिक दूरी होने पर छात्रों के लिए हवाई यात्रा सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्रदर्शन से पहले विद्यार्थी यात्रा की थकान न महसूस करें और अपनी प्रतिभा का संपूर्ण प्रदर्शन कर सकें।

इससे बाहरी शहरों तथा विदेशों में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेना अब विद्यार्थियों के लिए आसान होगा। उन्हें इसके लिए आर्थिक मदद को भटकना नहीं पड़ेगा। शिक्षणेतर यात्रा के दौरान रहने-खाने की सुविधा को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमावली में जगह दी है।

भोजन के लिए प्रतिदिन कुल 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 300 रुपये भोजन और 100 रुपये नाश्ते के लिए होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे छात्रों को बाहरी कार्यक्रमों के दौरान आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।