MMUT में चार करोड़ से बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस, प्रबंध बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अटल भवन में गुरुवार को प्रबंध बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इसमें विद्या परिषद और वित्त समिति में स्वीकृत प्रस्तावों सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। एक प्रस्ताव के मुताबिक विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर्स एंड नैनो डिवाइसेज के लिए करीब चार करोड़ रुपये की लागत से सेंटर फार एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय लिया गया।

केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में स्मार्ट एंड सस्टेनेबल माइनिंग के लिए सेंटर फार एक्सीलेंस के स्थापना को मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पेयर योजना के अंतर्गत शोध केंद्र के रूप में चिन्हित भी किया गया है।

इसके अलावा भौतिक एवं रसायन विभाग में एक्सआरडी मशीन लगाने की अनुमति प्रदान की गई। यह मशीन करीब डेढ़ करोड़ की लागत से लगाई जाएगी। उन्नत शोध उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी की स्थापना और संचालन के लिए निदेशक की नियुक्ति को भी प्रबंधन बोर्ड ने मंजूरी दी।