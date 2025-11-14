Language
    MMUT में पुरातन छात्र सम्मेलन कल से, जुटेंगे 300 से अधिक एल्युमिनी

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:15 PM (IST)

    मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 15-16 नवंबर को पूर्व छात्र सम्मेलन होगा। गोल्डन जुबिली, सिल्वर जुबिली और डिकेड बैच के छात्र शामिल होंगे। 15 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। लगभग 300 से अधिक पूर्व छात्रों के जुटने की संभावना है। विश्वविद्यालय के छात्रावास में 20 कमरों की व्यवस्था की गई है। सम्मेलन 15 नवंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा।

    1975, 2000 व 2015 बैच के पुरा छात्र साझा करेंगे यादें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र सम्मेलन 15 व 16 नवंबर को होगा। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुरुवार को इसे लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें गोल्डन जुबिली बैच (1975), सिल्वर जुबिली (2000) व डिकेड बैच (2015) के छात्र प्रतिभाग करेंगे। एल्युमिनी मीट के दौरान 15 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है।

    मालवीय एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष जेबी राय व सचिव प्रो.वीके द्विवेदी ने बताया कि विंग कमांडर गुरमीत सिंह संधू गोल्डन जुबिली बैच के प्रतिनिधि हैं। गोल्डन जुबली बैच के 50 लोग इस सम्मेलन में शामिल होकर अपनी यादों को ताजा करेंगे। गोल्डन जुबिली बैच के सभी लोग सपरिवार 14 नवंबर को ही गोरखपुर पहुंच जाएंगे।

    इसके अलावा सिल्वर जुबली बैच के लगभग 75 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। वर्ष 1966-75 के बीच उत्तीर्ण हुए 22 पुरातन छात्र भी इसमें शामिल होंगे। इस बार लगभग 300 से अधिक पुरातन छात्रों के जुटने की संभावना है।

    उन्होंने बताया कि कई पुरातन छात्रों ने विश्वविद्यालय के छात्रावास में ठहरने की इच्छा जताई है। इसे देखते हुए एमएमयूटी के टैगोर छात्रावास में 20 कक्ष की व्यवस्था कराई गई है। छात्रावास में ठहरने वाले पुरातन छात्र अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करेंगे। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे सम्मेलन शुरू हो जाएगा। बैठक के दौरान गोपल मिश्र, ओएस मौर्य और सुकन्या पांडेय आदि मौजूद रहे।