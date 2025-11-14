MMUT में पुरातन छात्र सम्मेलन कल से, जुटेंगे 300 से अधिक एल्युमिनी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र सम्मेलन 15 व 16 नवंबर को होगा। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुरुवार को इसे लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें गोल्डन जुबिली बैच (1975), सिल्वर जुबिली (2000) व डिकेड बैच (2015) के छात्र प्रतिभाग करेंगे। एल्युमिनी मीट के दौरान 15 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है।

मालवीय एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष जेबी राय व सचिव प्रो.वीके द्विवेदी ने बताया कि विंग कमांडर गुरमीत सिंह संधू गोल्डन जुबिली बैच के प्रतिनिधि हैं। गोल्डन जुबली बैच के 50 लोग इस सम्मेलन में शामिल होकर अपनी यादों को ताजा करेंगे। गोल्डन जुबिली बैच के सभी लोग सपरिवार 14 नवंबर को ही गोरखपुर पहुंच जाएंगे।